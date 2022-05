La strategia prevede la presenza su televisione lineare e video on demand. Pianifica Waveamker, la creatività è interna

Dal 22 maggio fino all’11 giugno sarà on air la nuova campagna di comunicazione dedicata a Colilen IBS, dispositivo medico a base di sostanze naturali che l'health care company toscana Aboca ha messo a punto, grazie ad anni di ricerca scientifica nel campo delle sostanze naturali complesse per il trattamento della sindrome dell’intestino irritabile (IBS).

Lo spot è dedicato a chi, a causa dei disturbi correlati alla sindrome, deve rinunciare a una vita serena, ricca di impegni e di momenti di svago. La creatività è stata curata dal dipartimento creativo di Aboca e prodotto da Perigeo Associati, con la regia di Marco Piccinini e la fotografia di Alessandro Dominici.

La campagna sarà on air, con pianificazione di Wavemaker, sulle principali reti nazionali delle piattaforme Mediaset, Rai, La7, Discovery e Sky, e si concentrerà sulle programmazioni premium dei vari network. Alla tv lineare sarà affiancata una presenza sulle piattaforme Vod/Svod dei principali editori italiani televisivi (Mediaset On Demand, RaiPlay, Smartclip) e stampa (Corriere.it, Repubblica.it) con un soggetto da 10”. La campagna inviterà gli utilizzatori di Colilen IBS a raccontare la loro esperienza nell’uso del prodotto all’interno del sito web Aboca e contribuire così al progetto di Real World Evidence che Aboca ha avviato nel 2021 per dare sempre maggiore evidenza scientifica alle sostanze naturali complesse.