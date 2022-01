Whirlpool svela il piano pubblicitario 2022 per i suoi marchi. Budget in crescita

Italianità, sostenibilità, reputazione: sono questi i pilastri su cui si baserà la strategia di Whirlpool per il 2022, come annunciato dal management dell'azienda durante l'incontro virtuale con la stampa, in cui sono stati presentati gli obiettivi per quest'anno e i nuovi prodotti dei brand del gruppo, che saranno oggetto di diverse attività di comunicazione.

"Whirlpool ha un portafoglio di brand molto forte - ha spiegato durante l'incontro Novella Sardos Albertini, Head of Brands & Digital Communication di Whirlpool Italia - con quattro marche con posizionamento chiaro e un tono di voce altrettando chiaro. Questo ha portato ad avere risultati molto buoni in fatto di notorietà, consideration e preference".

Il 2021 è stato molto importante in fatto di comunicazione, con l'on air di diverse campagne pubblicitarie. Per il marchio Whirlpool, c'è stata una campagna tv e web dedicata ai forni a incasso e ai piani a induzione, ci sono state numerose attività su digital e social, anche con il coinvolgimento di diversi influencer, è stato fatto molto a livello di formazione, mentre per quanto Hotpoint, si è puntato su partnership importanti, con Masterchef e lo chef Bruno Barbieri, che sono state confermate anche quest'anno.

Sono tanti anche i progetti che saranno lanciati nel corso del 2022, con un «budget che è in crescita rispetto al 2021», ha spiegato la manager a Engage.

Il partner per la comunicazione di Whirlpool è Wpp, sia per quanto riguarda la creatività sia per la pianificazione.

Il wellbeing di Whirplool

Whirlpool ha visto un cambio di payoff, che ora guarda al benessere, all'equilibrio, presentando "Prodotti nati per assisterti": "Wellbeing" . Il brand propone una categoria completa di prodotti che vogliono assistere i consumatori per un totale benessere. Per fare un esempio, il frigo Total no frost combi 60.

Questo nuovo posizionamento sarà oggetto, «Nel primo semestre, per la prima volta, della campagna dedicata alla lavatrice Supreme Silence, che punterà sul concetto di silenzio come benessere».

Per Whirplool, anche quest'anno, sarà fondamentale la gamma dei forni a incasso e dei piani a induzione. «Ci sarà una nuova campagna dedicata a questi elettrodomestici nel secondo semestre e saremo presenti al Fuori Salone a Milano, che è stato spostato a giugno. Il brand beneficerà anche di un grande supporto digital, con foto e video di prodotto, recensioni, campagne digital e social, drive to store, influencer marketing», ha raccontato Novella Sardos Albertini.

Hotpoint ancora con Masterchef e Bruno Barbieri

Per Hotpoint, marchio che presidia maggiormente l'ambito della cottura, «La casa viene intesa come home e non come house, un contesto con una zona di comfort, cura e amore per le persone presenti, un sentimento importante da condividdere col mondo esterno, come descrive anche il posizionamento Home Love Feeling».

Il focus per il brand sarà sull'incasso. «In Italia, viene confermata la partnership con Masterchef e Bruno Barbieri, che ha ottenuto buoni risultati lo scorso anno. Hotpoint sarà presente in trasmissione con il product placement e anche sui social nella prima parte del 2022. Ci saranno, inoltre, un piano annuale digital e una campagna dedicata al posizionamento di Hotpoint. Quest'ultima partirà nel secondo semestre, con i mezzi ancora da definire. Infine verrà data molta importanza ai punti vendita», anticipa la manager.

Masterchef e Barbieri sono protagonisti anche nella gamma che comprende forni ad incasso, tra cui la novità del forno a vapore Active Steam 100, piani cottura, freddo, lavastoviglie.

Indesit #doittoghether

Indesit punta sulla semplicità, sul fare le cose insieme, sulla parità di genere: «Per questo anche per il 2022, riproponiamo la campagna #doittoghether, che va avanti da 5 anni, e che sarà on air nel secondo semestre».

La campagna, che parla di parità di genere, è diffusa tramite attività digital, pr e influencer marketing.

Leggi anche: INDESIT PORTA SU TIKTOK IL MESSAGGIO DI UGUAGLIANZA FRA LE MURA DOMESTICHE CON WPP

KitchenAid, Love of making

«Per il brand premium KitchenAid, c'è stato una cambio di tono del marchio, che guarda ora al concetto di Love of making, rivolgendosi soprattutto a chi ama cucinare».

Il marchio offre una gamma completa su tutte le categorie, con prodotti ricercati e specializzati, supportati da tanti servizi, come la garanzia, il numero dedicato, il primo intervento.

Per KitchenAid, il Gruppo spingerà sulla formazione e sulla partnership con Congusto, su attività social e sul go to market.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2022, TUTTE LE CAMPAGNE E I NUOVI SPOT IN PARTENZA

La crescita di Whirlpool

Il gruppo esce da un anno, il 2021, "Andato bene ma molto faticoso dal punto di vista della gestione della quotidianità, con la comunicazione che è stata un elemento fondamentale", ha raccontato Paolo Lioy, Amministratore Delegato di Whirlpool Italia, durante l'evento, che ha ricordato la visione del gruppo: "Essere la migliore azienda nell'ambito della cucina e del lavaggio, nella ricerca costante del miglioramento della qualità della vita domestica".

"Una visone importante nel 2021 - ha continuato l'AD - con la casa che è diventata sempre più centrale per le persone ma c'è stata una grande volatilità per quanto riguarda la gestione dell'azienda. Prima della pandemia quello degli elettrodomestici era un mercato stabile. Ora è cambiato il modo di lavorare e le decisioni vengono prese non più su base annuale, ma su base settimanale o quotidiana. E' molto difficile in questo momento soddisfare i consumatori ma siamo al lavoro per creare legami forti per andare avanti e creare soluzioni".

Il mercato sell in built-in è crescito del 21% rispetto al 2020 e del 14% sul 2019. Whirlpool ha visto aumentare la sua quota di mercato, ha riportato Lioy durante l'incontro, concentrata sul canale kitchen, guadagnando anche su lavastoviglie e freddo, categorie toccate dal problema di disponibilità quest'anno.

Per quanto riguarda il 2022, "Sarà ancora caratterizzato da elevata incertezza, che caratterizzerà diversi ambiti, come la disponibilità dei componenti, i trasporti, i costi, a cui si dovrà far fronte con decisioni prese con coesione. Il consumatore ha, inoltre, nuove consapevolezze, aspettative e paure su quello che sarà il futuro, spinte inflazionistiche. Viene, però, confermata la centralità della casa. Il mercato sarà stabile in leggera crescita, in termine di volumi, ma ci sarà un aumento del prezzo medio. Gli investimenti andranno sull'innovazione dei prodotti e dei marchi e ci concentreremo sulla reputazione del gruppo: le parole chiave sono italianità, sostenibilità, qualità e post vendita".