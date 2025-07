Wella Company nomina Guglielmo Marini Professional Channel Director per l’Italia

Nuova nomina in Wella Company. L'azienda attiva nel settore della cosmetica professionale per capelli e unghie, ha annunciato di avere affidato a Guglielmo Marini il ruolo di Professional Channel Director per l’Italia. Marini riporterà direttamente ad Antonella Chiariello, Country Manager e Amministratore Delegato di Wella Italia.

Per il manager si tratta di un ritorno in azienda, dopo una prima esperienza iniziata nel 2013 e durata cinque anni, durante la quale ha ricoperto incarichi chiave come Account Manager per il gruppo The Club e successivamente come Area Manager Lombardia. Il suo percorso professionale prosegue nel 2018 in L’Oréal, dove consolida ulteriormente la sua esperienza nel settore beauty & luxury, con responsabilità strategiche nella gestione di importanti clienti direzionali e catene nazionali del canale professionale – tra cui Toni&Guy, Aldo Coppola, Dessange e altri player di rilievo. Nel corso della sua carriera in L’Oréal, ha inoltre guidato lo sviluppo dell’ecommerce per i brand professionali presso le principali catene di profumeria, per poi approdare alla divisione Luxury, dove negli ultimi tre anni ha assunto la responsabilità della rete vendita per l’area Nord Italia.

In qualità di Professional Channel Director, Guglielmo Marini sarà ora chiamato a coordinare e guidare le funzioni commerciali per il canale professionale di Wella Italia, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa e consolidare le performance di business delle linee professionali per capelli.

“Sono entusiasta di tornare in Wella, azienda che per me ha rappresentato una vera e propria scuola e casa professionale per cinque anni fondamentali del mio percorso - commenta il manager -. È per me un grande onore poter guidare oggi la squadra commerciale e contribuire attivamente alla crescita di un’azienda che rappresenta un pilastro per l’intera community di professionisti del settore. La mia priorità sarà quella di tornare sul territorio, incontrare personalmente i nostri partner parrucchieri – che sono il cuore pulsante di Wella – e costruire insieme a loro un futuro di successo e leadership nel mercato.”