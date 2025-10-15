Veneto Acque apre una gara da 2,3 milioni per la comunicazione sulla bonifica della “Terra dei Fuochi”

Veneto Acque ha indetto un bando di gara per l’affidamento dei servizi di ideazione e realizzazione di attività di comunicazione e informazione relative alle operazioni di bonifica e recupero delle Aree contaminate nelle province di Napoli e Caserta, fino ad oggi correntemente conosciute dalla cittadinanza come “Terra dei Fuochi”.

L’appalto, della durata di 24 mesi, è costituito da un unico lotto. Il valore stimato al netto dell'IVA è pari a 2,3 milioni di euro.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il 30 gennaio 2026 alle ore 12:00. I documenti del bando sono disponibili a questo link.