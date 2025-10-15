  • Programmatic
08/01/2026
di Caterina Varpi

Veneto Acque apre una gara da 2,3 milioni per la comunicazione sulla bonifica della “Terra dei Fuochi”

veneto-acque.jpg

Veneto Acque ha indetto un bando di gara per l’affidamento dei servizi di ideazione e realizzazione di attività di comunicazione e informazione relative alle operazioni di bonifica e recupero delle Aree contaminate nelle province di Napoli e Caserta, fino ad oggi correntemente conosciute dalla cittadinanza come “Terra dei Fuochi”.

L’appalto, della durata di 24 mesi, è costituito da un unico lotto. Il valore stimato al netto dell'IVA è pari a 2,3 milioni di euro.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il 30 gennaio 2026 alle ore 12:00. I documenti del bando sono disponibili a questo link.

