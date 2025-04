Un nuovo volto per Intercity: sostenibilità e design incontrano il colore

Trenitalia (Gruppo FS Italiane), a marzo 2024, ha presentato il primo dei sette treni ibridi Intercity per i collegamenti tra Calabria, Basilicata e Puglia.

I nuovi convogli, prodotti da Hitachi, uniscono la tecnologia dei treni di ultima generazione con l’esperienza di viaggio tipica dell’Intercity; sono più innovativi e sostenibili grazie ai ridotti consumi e alla tripla alimentazione - elettrica, diesel e a batteria – che consente di abbassare le emissioni di CO2 dell’83% rispetto ai treni a motore diesel. Inoltre, sono composti da 4 carrozze per un totale di 200 posti con sedili rivestiti in tessuto 100% ricavato da plastiche riciclate, posti dedicati ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta e 8 posti bici.

I 7 treni ibridi sono stati finanziati con fondi PNRR pari a 60 milioni di euro e inseriti in un piano più ampio per il Sud che include ulteriori Intercity, per un investimento totale pari a 665 milioni di euro.

La presentazione del treno ibrido ha coinciso con il lancio di una nuova immagine del brand Intercity che ha visto un restyling del logo, una livrea rinnovata e nuovi naming dei livelli di servizio, diventati “Plus” per la prima classe e “Easy” per la seconda del l’Intercity, mentre “Easy”, “Comfort”, “Relax” e “Superior” per l’Intercity Notte.

La partnership con Pantone Color Institute

Per valorizzare ulteriormente la rinnovata identità del marchio dei treni a medio e lunga percorrenza di Trenitalia, è nata una partnership con Pantone Color Institute che ha dato vita a “InterCity Blue”, la tonalità di blu che oggi veste la nuova livrea dei treni Intercity e che richiama le caratteristiche principali del marchio: accessibilità, comfort, convenienza e sostenibilità.

“InterCity Blue” rappresenta, inoltre, l’iconico colore del cielo e dei mari d’Italia; è infatti un omaggio alla bellezza dei panorami che si possono ammirare durante i viaggi con Intercity, da Nord a Sud della Penisola.

Intercity offre ogni giorno 126 collegamenti, di cui 24 con Intercity Notte, e raggiunge oltre 200 stazioni in tutta Italia. Nel 2024 è stato scelto da più di 17 milioni di passeggeri, per la sua offerta capillare, confortevole, conveniente e pratica con orari e itinerari, anche notturni, adatti ad ogni esigenza. I treni Intercity, inoltre, offrono una serie di servizi, tra cui l’Area Bike per il trasporto di bici per promuovere i viaggi integrati e la mobilità sostenibile, e l'Area Ristoro con distributori di snack e bevande.