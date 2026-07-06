Siro annuncia Kayla Itsines e Jason Heyward come nuovi Ambassador

Siro Hotels, Homes and Fitness Labs, il brand immersivo di ospitalità lifestyle parte di Kerzner International dedicato a fitness, recupero fisico, consapevolezza e nutrizione, annuncia l’ingresso di due nuovi ambassador nel Team Siro: l’imprenditrice del fitness celebre a livello mondiale Kayla Itsines e il giocatore della Major League Baseball (MLB) Jason Heyward.



Le nomine di Kayla e Jason segnano un nuovo capitolo per Siro, che continua a ridefinire il futuro dell’ospitalità orientata al benessere, ispirando ospiti e comunità locali a dare il meglio di sé attraverso esperienze trasformative.



“Kayla e Jason incarnano dimensioni diverse ma complementari della filosofia del marchio– ha dichiarato Celine Assimon, Chief Commercial Officer di Kerzner International – Kayla ha ispirato milioni di persone grazie al suo impegno verso un’esperienza fitness più accessibile e sostenibile, mentre la straordinaria carriera di Jason riflette la disciplina, resilienza e costanza necessarie per competere ai massimi livelli. Insieme catturano la mentalità di Siro, e rafforzano la nostra convinzione che la performance non sia un privilegio riservato agli atleti d'élite, ma un obiettivo che dura tutta la vita e alla portata di tutti. In Siro, la nostra ambizione è ridefinire il significato di performance e benessere: stiamo costruendo un punto d’incontro tra scienza, competenza e potenziale umano. Un marchio che ispira le persone a muoversi meglio, recuperare meglio, pensare meglio e, in definitiva, vivere meglio. Attraverso cinque pilastri – Sonno, Fitness, Recupero, Nutrizione e Mindfulness – SIRO offre un quadro olistico per la crescita personale e il miglioramento delle prestazioni. L’influenza di Kayla e Jason sarà d’aiuto alla filosofia del marchioper la community in tutto il mondo, ispirando sempre più persone a migliorarsi.”.



Kayla è una delle figure più influenti del fitness globale e ha costruito una community online grazie a un approccio alla salute e al benessere accessibile, aiutando milioni di persone a condurre una vita più sana.

La sua nomina a Brand Ambassador rappresenta una tappa significativa nella missione di Siro, secondo cui il progresso conta più del punto di partenza e ogni persona, a qualunque punto si trovi nel proprio percorso, merita gli strumenti per diventare una versione migliore di sé.

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Kayla collaborerà nella creazione di una serie di esperienze esclusive e contenuti focalizzati su forza, recupero, longevità e abitudini salutari sostenibili.

Come madre, moglie e imprenditrice di successo, Kayla porta con sé una comprensione profondamente personale delle esigenze che le donne affrontano nelle diverse fasi della vita e in qualità di unica proprietaria di SWEAT, una delle principali piattaforme mondiali di fitness al femminile, offrirà un focus più ampio sulla salute e longevità delle donne, implementando workout studiati specificamente sulle loro esigenze di allenamento, recupero e stile di vita.



“Da oltre dieci anni, la mia missione è aiutare le donne a costruire una vita più sana e più forte attraverso il movimento. Nel tempo, la mia idea di vero benessere si è evoluta fino ad andare oltre al semplice esercizio fisico: riguarda il modo in cui recuperiamo, dormiamo, ci nutriamo e creiamo abitudini che ci sostengano nel lungo periodo – ha dichiarato Kayla Itsines – Ecco perché la partnership con SIRO mi sembra così naturale: condividiamo la convinzione che una salute duratura si costruisca attraverso un approccio olistico e sono entusiasta di ispirare sempre più persone a dare priorità al proprio benessere in modo sostenibile per tutta la vita.”.



L’ingresso di Jason Heyward nasce invece naturale affinità dell’atleta con i valori del marchio. Una carriera lunga 16 anni nella Major League Baseball, inclusa la vittoria di due World Series, e l’ampio network consolidato con atleti d’élite di diverse discipline rende Heyward una voce autorevole per Siro, soprattutto in vista della prossima apertura a Miami prevista nel 2030.



“Nel corso della mia carriera, l’allenamento e il recupero sono stati essenziali per aiutarmi performare al meglio, soprattutto in viaggio. Quando sono entrato in contatto con SIRO, ho subito avvertito un legame personale con il brand e ho capito di voler farne parte – ha dichiarato Jason Heyward – SIRO possiede ciò di cui gli atleti e le persone hanno bisogno per mantenere costanza anche lontano da casa, e sono entusiasta di entrare nel Team e contribuire alla condivisione di questo approccio.”.



In qualità di Brand Ambassador, Heyward collaborerà con il brand allo sviluppo di esperienze ad hoc ispirate allo sport d’élite, tra cui conversazioni in formato Champions Dinner e sessioni dedicate alla leadership. Fornirà inoltre consulenza per contenuti originali su preparazione, recupero e longevità, partecipando a eventi nelle diverse destinazioni del marchio.



In aggiunta all’ingresso dei nuovi Ambassador, per l’estate 2026 Sirosvela un’inedita partnership con On, il celebre brand svizzero di sportswear ad alte prestazioni presso SIRO One Za’abeel a Dubai: un concept di running club indoor pensato per gli amanti della corsa a tutti i livelli, con sessioni strutturate a intervalli che combinano velocità, pendenza, durata e recupero.

