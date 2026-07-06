Regione Lazio, gara da 810 mila euro per la campagna sulla qualità dell’aria

La Regione Lazio ha indetto una gara per affidare i servizi di comunicazione e sensibilizzazione dedicati ai comportamenti a minor impatto sulla qualità dell’aria. L’appalto ha una base d’asta di 809.800 euro, Iva esclusa, e una durata di 12 mesi. Considerando l’eventuale opzione del quinto d’obbligo, il valore complessivo stimato può arrivare a 971.760 euro.

Il partner selezionato dovrà occuparsi dell’ideazione, progettazione, produzione, pianificazione e diffusione di una campagna integrata multicanale, rivolta in particolare ai territori dell’Agglomerato di Roma e della Valle del Sacco. Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sui comportamenti utili a ridurre l’inquinamento atmosferico e informarla sulle agevolazioni disponibili, tra cui quelle per la sostituzione degli impianti di riscaldamento più inquinanti.

Il piano coinvolgerà stampa e digital, affissioni tradizionali e digitali, radio, televisioni locali e regionali e social media, con attività su Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok. Sono inoltre previsti una campagna integrata ad alto impatto, basata su un concept creativo unitario e contenuti audiovisivi, oltre a punti informativi e workshop sul territorio.

La procedura è aperta agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare, anche in forma associata. Tra questi figurano un fatturato globale di almeno 809.800 euro nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi e almeno tre contratti per servizi analoghi negli ultimi dieci anni, per un valore complessivo di almeno 404.900 euro.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti assegnati all’offerta tecnica e 30 a quella economica. Le offerte dovranno essere presentate entro il 24 settembre 2026, attraverso la piattaforma telematica S.TEL.LA. della Regione Lazio.