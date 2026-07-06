La Patata di Bologna D.O.P. protagonista della cucina contemporanea con “Taste Innovators”. Firma LDB Advertising

Il Consorzio di Tutela Patata di Bologna D.O.P. si racconta in un progetto che unisce sinergia, collaborazione e una visione condivisa.

Grazie al percorso Taste Innovators – La Versione dello Chef, sviluppato da LDB Advertising insieme al Consorzio, la Patata di Bologna D.O.P. diventa protagonista di una narrazione contemporanea che valorizza territorio, cucina e innovazione, avvicinando chef, professionisti della ristorazione e appassionati a un ingrediente certificato e identitario.

La strategia integra un mix B2B e B2C, con contenuti esperienziali e una forte leva digitale per ampliare la conoscenza della D.O.P. anche presso consumatori, food lovers e responsabili d’acquisto.

Host e ambassador: una narrazione contemporanea

Per rendere il racconto dinamico e accessibile, LDB e il Consorzio hanno coinvolto Giano Lai e Francesca Manunta, creator del canale YouTube Cosa mangiamo oggi, nel ruolo di host del progetto.

Accanto a loro, 7 giovani chef ambassador selezionati in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia hanno interpretato la Patata di Bologna D.O.P. attraverso ricette creative, sostenibili e contemporanee, evidenziandone peculiarità organolettiche e legame con il territorio.

Hub digitale e ricettario digitale: gli strumenti del racconto

A supporto della diffusione dei contenuti, all’interno del sito della Patata di Bologna D.O.P. è stata realizzata una sezione tematica dedicata al progetto, concepita come hub digitale di approfondimento.

La sezione raccoglie videoricette, schede degli ambassador, materiali narrativi e percorsi di innovazione del gusto.

Parallelamente è stato sviluppato il ricettario digitale Taste Innovators – La Versione dello Chef, che raccoglie le sette ricette originali e restituisce in forma coordinata l’identità del progetto e le molteplici applicazioni gastronomiche della Patata di Bologna D.O.P.

La collaborazione con Reporter Gourmet

Prima dell’avvio del progetto, il Consorzio di Tutela e LDB Advertising hanno incontrato la redazione di Reporter Gourmet per definire un piano editoriale coerente con gli obiettivi condivisi.

Nell’ambito della gestione dei canali social del Consorzio di Tutela, LDB Advertising ha sviluppato tra novembre 2025 e maggio 2026 un piano editoriale e una strategia di advertising dedicati a Taste Innovators – La versione dello Chef.

Qui i risultati, riportati nel comunicato stampa: la campagna Meta ha generato 5,48 milioni di impression, 156.900 link clic,1,50 milioni di post engagement, 1,34 milioni di visualizzazioni video a 3 secondi mentre la campagna YouTube, attivata tramite Google Ads, ha raggiunto 6,90 milioni di impression, 2,21 milioni di visualizzazioni video,14.793 clic

Le attività hanno contribuito ad accrescere la notorietà della D.O.P. e rafforzare il dialogo con il canale Ho.Re.Ca., consolidando il posizionamento della Patata di Bologna D.O.P. come ingrediente certificato, versatile e distintivo della cucina contemporanea.

Il progetto “Taste Innovators – La versione dello Chef” è realizzato con il contributo del MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 645170 del 6 dicembre 2024.