Polli sceglie Artefice People & Brand per il lancio della linea di Pesti

Polli, storica azienda alimentare italiana che dal 1872 propone sottoli, sottaceti, stuzzicanti aperitivi e cooking aid, aggiunge alla sua gamma di proposte una nuovissima linea di pesti e torna in comunicazione. Per realizzare il concept della campagna pubblicitaria ed eseguirne la produzione, Polli ha scelto di affidarsi ad ArteficeGroup, con cui collabora da tempo per lo sviluppo di packaging e Visual Identity System attraverso MAD-E Packaging Ecosystem, business unit del gruppo specializzata nel packaging.

Per questo lancio pubblicitario è stata coinvolta anche Artefice People & Brand, unità dedicata alle attività di analisi, posizionamento strategico e comunicazione di marca.

Polli, la nuova linea di pesti

I Pesti Polli sono ideali per condire primi piatti, bruschette e per arricchire ricette di ogni tipo, nascono tutti da un’attenta selezione delle migliori materie prime, come il Pesto alla genovese preparato solo con basilico fresco italiano lavorato entro le 24 ore dalla raccolta, la sua variante senza aglio, e la versione più innovativa del Pesto alla genovese con olive taggiasche per portare i profumi della liguria nel piatto. A questi si aggiungono il Pesto rosso con pomodori secchi e formaggio, Pesto alla Calabrese con ricotta fresca e peperoni italiani e il gustoso Pesto di zucchine limone e pecorino, con pecorino Romano DOP.

I dettagli della campagna di lancio

La campagna di lancio (sotto, un collage di immagini) è una campagna affissioni concentrata sul territorio metropolitano di Milano, per massimizzarne la visibilità, attiva a partire dal periodo Natalizio fino a metà Gennaio 2021 su oltre 300 posizioni: include infatti formati diversificati, dai piccoli city box che presidiano l'intera città ai formati digitali, alcuni molto grandi, nelle centralissime stazioni MM di San Babila, Duomo, Montenapoleone, Cordusio, Garibaldi e Cadorna, fino al Maxiledwall della Stazione FS Garibaldi.

Artefice People & Brand ha scelto di sviluppare la campagna come una multisoggetto che vede le headlines protagoniste della comunicazione. Sono stati realizzati tre layout: uno per l'annuncio ("Aggiungi un pesto a tavola"), uno per raccontare la gamma ("Polli ha fatto il Pesto. Ce n'è uno per ogni gusto"), e uno dedicato alla call to action ("Polli ha fatto il Pesto. Un consiglio? Provatelo presto"). Dal punto di vista grafico si è scelta la semplicità e la coerenza coi codici del Visual Identity di marca: sfondo rosso e lettering bianco.

Artefice People & Brand si è occupata anche della produzione di tutti gli impianti dei tre soggetti per i vari formati.