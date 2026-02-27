Sarà responsabile delle attività di marketing e vendita sul mercato domestico dei brand Pernigotti e Walcor, nonché del canale Private Label, segmento strategico in forte crescita

Pernigotti rafforza il proprio team con l’ingresso di Stefania Distefano nel ruolo di Direttore Commerciale Confectionery Italia. A partire dal mese di marzo, Distefano avrà la responsabilità di guidare e sviluppare tutte le attività di marketing e vendita sul mercato domestico nel perimetro confectionery, che comprende i brand Pernigotti (praline, torroni, stecche di cioccolato e creme spalmabili) e Walcor (uova di Pasqua e monete di cioccolato), nonché il canale Private Label, segmento strategico in forte crescita attraverso cui il gruppo con sede a Novi Ligure (Alessandria) serve i propri partner della grande distribuzione con produzioni su misura.

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Foggia e con un Master in Marketing Management all’Università di Parma, Distefano porta con sé quasi vent’anni di esperienza commerciale maturata in contesti di primo piano. Ha iniziato la sua carriera nella grande distribuzione, ricoprendo ruoli di category manager e buyer per il Gruppo Carrefour Italia, acquisendo una profonda conoscenza delle dinamiche di categoria e delle logiche di acquisto della Gdo. Successivamente, è passata al lato dell’industria di marca in Lindt & Sprüngli Italia, dove ha sviluppato competenze avanzate in trade marketing e gestione delle vendite nel settore dolciario.

«Ho costruito la mia esperienza imparando il mercato da entrambi i lati del tavolo, dalla Gdo all'industria di marca –dichiara Distefano –. Questa doppia prospettiva è oggi la mia risorsa più preziosa. Entrare in Pernigotti significa abbracciare una sfida ambiziosa, con brand iconici, un’offerta differenziata e un piano industriale chiaro».

L’arrivo di Distefano è parte integrante di un intenso percorso di trasformazione intrapreso dall’azienda. «Il nostro Piano Industriale – afferma l’amministratore delegato Francesco Pastore – punta a 100 milioni di euro di fatturato entro il 2029 e, per arrivarci, abbiamo bisogno di persone che sappiano tradurre la strategia in risultati concreti sul mercato».