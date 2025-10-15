Mizuno Social Run: Filmedia firma l’iniziativa che unisce sport e community

Con più di 1.500 partecipanti, la Mizuno Social Run ha dimostrato come lo sport possa essere un’occasione per creare connessioni, divertirsi insieme e vivere il movimento in un’atmosfera unica e inclusiva.

Quest’anno Mizuno ha lanciato la Mizuno Social Run, un’iniziativa che ha attraversato l’Italia con sei tappe e l’obiettivo di creare una vera e propria community di giovani runner. Il progetto ha sfruttato le community dei negozi sportstyle, dando agli eventi un taglio fortemente social, urban e crew oriented. Ogni tappa non è stata solo un’occasione per allenarsi, ma anche per socializzare, con i partecipanti che si sono ritrovati per correre insieme e festeggiare con un after-run party.

Filmedia Digital ha supportato il brand nella realizzazione del progetto, creando sinergie per garantire il successo di ogni tappa. Grazie al suo contributo, ogni evento è stato curato nei minimi dettagli, dalla logistica alla gestione, assicurando un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Guidati da coach e pacer Mizuno, i partecipanti di ogni tappa hanno percorso 6 km in totale sicurezza, con partenza e arrivo presso i più importanti negozi sportstyle Italiani. Ma la corsa non è stata l’unico premio: ad ogni tappa, un runner ha vinto un paio di sneakers Mizuno. Inoltre, chi si è iscritto ad almeno una delle tappe ha avuto la possibilità di partecipare a un concorso con in palio un viaggio ad Amsterdam, per prendere parte alla maratona e vivere l’esperienza insieme alla crew Mizuno e a un gruppo di influencer.

Le tappe della Mizuno Social Run hanno toccato Milano, Torino, Firenze, Riccione, Bologna e Roma. Con più di 1.500 partecipanti, la Mizuno Social Run ha dimostrato come lo sport possa essere un’occasione per creare connessioni, divertirsi insieme e vivere il movimento in un’atmosfera unica e inclusiva.

“Il successo delle Mizuno Social Run ci conferma che la nuova tendenza nel mondo del running è legata ad un pubblico giovane e dinamico, che vive il running come momento di condivisione, benessere e socializzazione. I giovani runner delle città italiane hanno trovato nelle Mizuno social run un evento taylor made, studiato sulle loro esigenze: un ambiente cool, ricco di engagement in grado di regalare esperienza autentica”, commenta Klizia Miletto, Senior Running Marketeer di Mizuno.