Haier Europe si prepara ad ufficializzare il suo nuovo centro media: manda ancora l’ufficialità, ma la gara avviata nel 2020 per scegliere un’unica agenzia per il planning & buying in Europa è chiusa e a quanto risulta a Engage in “pole” c’è Local Planet, il gruppo di agenzie indipendenti di cui fa parte Media Italia. Intanto, l’azienda che commercializza in Italia i marchi Haier, Hoover e Candy ha annunciato l’avvio di una nuova fase della campagna pubblicitaria “Connect To Extraordinary” del brand Haier, il cui obiettivo è consolidare il ruolo del marchio nel segmento premium del mercato degli elettrodomestici, con posizionamento associato al mondo dell’innovazione tecnologica e del lifestyle.

La campagna, firmata da FCB Partners e partita lo scorso maggio con una pianificazione televisiva e con e un piano di affissioni outdoor su Milano e Napoli, si estende ora ora sui canali digital e social con una campagna integrata che coinvolge, per la parte di influencer marketing, quattro ambassador d’eccezione: Elisabetta Canalis, Damiano Carrara, Stefano De Martino e Federico Russo.

La campagna “Connect To Extraordinary”, le strategie e le caratteristiche esclusive dei nuovi prodotti connessi Haier, sono state al centro della virtual press conference tenutasi giovedì presso lo showroom di Haier Europe a Vimercate. I protagonisti sono stati: Sabrina Zara, Marketing Director Italy, Michele Bertacco, Senior Brand Manager Haier EMEAR e Franco Della Bella, Marketing Director Cooling, con Elisabetta Canalis come ospite d’eccezione.

Nata dalla volontà di raccontare la premiumness di un brand che sempre più sposa la filosofia “Zero Distance to Consumer”, attraverso un ecosistema di prodotti connessi e dotati di intelligenza artificiale che garantiscono un’esperienza fortemente personalizzata, la campagna è stata ideata per favorire la brand awareness di Haier (cresciuta di 15 punti in Italia dal 2019, secondo quanto riferito giovedì dall’azienda), far emergere i valori distintivi di marca e comunicare il forte legame del brand con l’Internet of Things.

#ConnectToExtraordinary – partita lo scorso 23 maggio con la campagna TV su RAI e che sarà on air fino all’11 luglio su SKY (in abbinamento alle partite degli Europei di Calcio) con ben 588 passaggi totali e un piano di affissioni outdoor nelle città di Milano e Napoli – ha visto proprio giovedì 1 luglio, la partenza della campagna influencer marketing. La campagna si svilupperà fino al mese di settembre attraverso Instagram stories, post e reel sui profili social dei quattro talent coinvolti, che sommano complessivamente 9 milioni di follower. Elisabetta Canalis, Damiano Carrara, Stefano De Martino e Federico Russo racconteranno la propria esperienza “connessa” con il frigorifero Haier 3D 70 Series 7 e con la lavasciuga Haier SuperDrum Series 9. (qui sotto, lo spot)

Luglio sarà anche il mese in cui si svilupperà la campagna video online – con la diffusione degli spot da 15’’ tramite programmatic, YouTube, Social (Facebook e Instagram) e, per la prima volta, Spotify – e la campagna di display advertising, che, riprendendo la creatività dell’OOH, sarà live sia in programmatic che sui canali social.

L’investimento giò annunciato a supporto dell’intera campagna è di 2,7 milioni di euro, cifra che potrebbe essere ritoccato al rialzo dal momento che, come ha spiegato Sabrina Zara, l’azienda sta valutando per la seconda parte dell’anno un nuovo flight televisivo tra ottobre e novembre a rinforzo delle attività online già in programma fino alla fine dell’anno.

Intanto, sempre sul fronte della comunicazione verso i clienti finali, Haier Europe si appresta a tornare a presidiare gli eventi sul territorio e sarà presente con i suoi brand al Tortona District in occasione del Salone del Mobile 2021, in programma dal 5 al 10 settembre. Una scelta di investimento importante che conferma la centralità del mercato italiano nei piani dell’azienda che punta a posizionarsi nei primi tre produttori di elettrodomestici in Europa.