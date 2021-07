Gruppo Farmacie Igea: l'omnicanalità nel settore E-pharma

Il Gruppo Farmacie Igea da oltre 40 anni è sinonimo di garanzia, affidabilità e competenza nel mondo del settore farmaceutico. Un'eccellenza consolidata grazie alla serietà e alla professionalità che nel corso del tempo hanno sempre accompagnato le migliaia di clienti che ogni giorno si affidano ad Igea per la salute, il benessere e la cura della persona.

Oggi, anche a causa dell'accelerazione dovuta alla pandemia, saper dove scegliere e farsi consigliare i prodotti per la nostra salute è davvero importante. La forza del Gruppo Farmacie Igea è la presenza sia online che nei quattro punti vendita, nei quali ogni cliente è seguito in ogni fase dell'acquisto, con la garanzia di poter fare affidamento sulla passione e sulla dedizione di oltre 60 professionisti. Questo la rende un caso vincente di multichannel marketing e di omnicanalità, ovvero il connubio equilibrato e parallelo in cui i punti vendita fisici e l'e-commerce si integrano e coesistono con l'obiettivo di soddisfare ogni tipo di clientela.

I numeri di Farmacia Igea

Farmacia Igea è molto più di una tradizionale farmacia. Anzitutto trovi i prodotti per la salute a 360°, sempre, perché aperti 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. A tua disposizione c'è un assortimento di oltre 78 mila articoli disponibili, per i quali potrai fare affidamento sui consigli e sull'assistenza dell'esperto team di 28 farmacisti. Anche lo spazio a disposizione raggiunge numeri importanti: ben 800 metri quadrati di spazio espositivo, all'interno dei quali ogni cliente sarà accompagnato nella scelta da 60 professionisti.

Inoltre Farmacia Igea è anche una consolidata farmacia online, che, grazie al suo e-commerce genera ogni mese oltre 30.000 ordini e 4.000.000 di pagine visitate. Un vastissimo assortimento di prodotti, un sito veloce e chiaro e la competenza con la quale ogni giorno tutto il personale segue l'e-commerce rendono la realtà di Igea vincente anche online.

I reparti di Farmacia Igea

Vediamo nel dettaglio i tanti reparti in cui è suddivisa la farmacia:

Uno dei numerosi punti di forza della farmacia è sicuramente il banco dei farmaci e parafarmaci , molto avanzato a livello tecnologico. Infatti è coadiuvato da un magazzino robotizzato , che consente di far arrivare direttamente al bancone i prodotti richiesti permettendo di ottimizzare i tempi e ai farmacisti di potersi concentrare totalmente sui clienti;

, molto avanzato a livello tecnologico. Infatti è coadiuvato da un , che consente di far arrivare direttamente al bancone i prodotti richiesti permettendo di ottimizzare i tempi e ai farmacisti di potersi concentrare totalmente sui clienti; Farmacia Igea è sempre al passo con i tempi, e non si fa mancare l'angolo dedicato all' omeopatia e alla fitoterapia , due settori in grande crescita. Anche qui, un banco ricco di prodotti naturali, fiori di Bach e rimedi della tradizionale cinese sono a tua disposizione, e il personale qualificato saprà fornirti ogni tipo di informazione;

, due settori in grande crescita. Anche qui, un banco ricco di prodotti naturali, fiori di Bach e rimedi della tradizionale cinese sono a tua disposizione, e il saprà fornirti ogni tipo di informazione; anche la bellezza la fa da padrona. Nel reparto Dermocosmesi ogni donna potrà sbizzarrirsi nella scelta dei suoi prodotti preferiti e scoprirne di altri: sono ben oltre 100 le marche presenti! E in più, a disposizione dei clienti, una cabina estetica permetterà di testare i prodotti, preparare il trucco oppure sarà l'occasione per concedersi un massaggio rilassante ;

ogni donna potrà sbizzarrirsi nella scelta dei suoi prodotti preferiti e scoprirne di altri: sono ben oltre E in più, a disposizione dei clienti, una permetterà di testare i prodotti, preparare il trucco oppure sarà l'occasione per concedersi un ; Mamma e bimbi è il punto di riferimento per tutte le mamme e i loro piccoli. Infatti, su un'area disposta su 2 piani, troverai tutto l'occorrente per il tuo piccolo, dai primi mesi di vita fino ai libri e ai vestiti per i più grandicelli. Inoltre, una grande particolarità di quest'area è la zona dedicata all'allattamento e al cambio: ogni mamma si sentirà come a casa.

​​Farmacia Igea è questo e molto di più! È anche una farmacia che offre una vasta gamma di prodotti sanitari, dai post-operatori, ai riabilitativi, ma è anche specializzata nella cura dei nostri amici animali, con tutti i prodotti delle migliori marche. E ancora, tanti prodotti per tutti gli sportivi, dagli integratori, agli snack energetici e le novità sempre da scoprire.

In più, all'interno è presente anche un corner dedicato all'ottica, in cui grazie al team di ottici di Claro, è possibile scegliere, farsi consigliare e acquistare il paio di occhiali perfetto a prezzi competitivi.

Farmacia Igea leader online

Farmacia Igea è leader indiscusso nel settore degli e-commerce del settore farmaceutico, con il suo sito appena rinnovato per garantirvi il massimo delle prestazioni e della migliore esperienza di acquisto su ogni tipo di dispositivo. Questo shop online ogni mese conta oltre 30.000 ordini per un totale di più di 4.000.000 pagine visitate.

Qual è il segreto di numeri così importanti? Dedizione e passione quotidiana, un vastissimo assortimento di prodotti sempre disponibili e il grande vantaggio di poter offrire ai clienti le spedizioni gratuite a partire da un ordine di 29 euro.

Navigate tra le pagine di www.farmaciaigea.com. Le schede dei singoli prodotti sono chiare ed esaustive, in modo da permetterti di valutare in piena autonomia i prodotti da scegliere. Se qualora non fosse presente un'informazione nella descrizione del prodotto, c'è a disposizione la sezione "Domande e risposte" in cui poter leggere le risposte dell'esperto team alle domande degli utenti, con la possibilità di consultare le numerose recensioni rilasciate dai clienti.

Farmacia Igea: quattro punti vendita a Roma

La presenza di Farmacia Igea è ben consolidata grazie alle 4 sedi a Roma in cui potrai contare sempre su tutta la professionalità, la sicurezza e la qualità garantita dallo staff. Oltre alla storica sede di Largo Cervinia 24, troverai Farmacia Igea a:

Igea City nel cuore della città in Via XX Settembre, 98b;

nel cuore della città in Via XX Settembre, 98b; Farmacia Igea San Gallicano in via San Gallicano, 23;

in via San Gallicano, 23; Parafarmacia Igea Gemelli situata nell'atrio principale del Policlinico Gemelli.

Tutti questi elementi e molti altri da scoprire ogni giorno rendono Gruppo Farmacie Igea leader nel settore farmaceutico. Scoprila online o nei 4 punti fisici a Roma!