Grana Padano punta sulla comunicazione aumentando gli investimenti: nel 2025 una spesa di 53 milioni di euro

La cifra del budget promo-pubblicitario, distribuito metà in Italia e metà all’estero, è in crescita rispetto allo scorso anno, quando era stata di 47 milioni

Sarà di 53 milioni di euro l’investimento promo-pubblicitario del Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano 2025, distribuito metà in Italia e metà all’estero.

Lo si legge in una nota del Consorzio, che annuncia per il 16 aprile 2025 l’assemblea durante cui la società celebrerà il suo 70mo compleanno, sottoponendo ai soci il bilancio 2024 e il preventivo sui budget promo pubblicitari del 2025.

Per il Consorzio, il 2024 è stato il migliore anno di sempre, si legge nella nota, con una produzione di 5.635.000 forme, cresciute del 3,2%, un export pari al 51,2% e quotazioni all’ingrosso del Grana Padano a livelli record. Oltre 2,9 milioni di tonnellate di latte della zona DOP (Lombardia, Veneto, Piacenza, Piemonte e Trentino) sono state trasformate in Grana Padano dando risultati soddisfacenti sia ai 135 caseifici che alle quasi 4.000 stalle coinvolte dalla DOP Grana Padano.

Il bilancio 2024 chiude in sostanziale pareggio con 65 milioni di fatturato, di cui in promo pubblicità 47 milioni di euro. Per il 2025 gli investimenti promo pubblicitari saliranno a 53 milioni di euro distribuiti metà in Italia e metà all’estero ed è prevista una ulteriore crescita produttiva del 3%.

Una cifra, quella della spesa pubblicitaria, lievemente in crescita rispetto a quella annunciata negli scorsi mesi dal Presidente del Consorzio, Renato Zaghini. In occasione di una conferenza stampa a novembre, Zaghini aveva reso noto che la spesa sarebbe stata suddivisa fra diverse iniziative, fra cui il supporto alla sponsorizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e il lancio di una nuova campagna marketing nel corso dell’anno.

A collaborare con il Consorzio sul fronte pubblicitario sono Serviceplan Italia per quanto riguarda la creatività e Wavemaker per la gestione del media, mentre Kpmg - Organica segue la strategia digitale.

Grana Padano e la questione dazi USA

L’assemblea del Consorzio coincide temporalmente con il tema dei dazi USA, un problema considerato “rilevante” dal Consorzio, che nella nota lancia un appello al governo: “Affideremo al Ministro Lollobrigida, presente all’assemblea, i nostri auspici affinché la Premier Meloni, che sarà il 16 e il 17 aprile p.v. in USA, possa tornare con buone notizie circa l’azzeramento, registrando assai positivamente i 90 giorni di sospensione dei dazi”.

“Il Grana Padano, da sempre, paga il 15% di dazio - specifica il Consorzio nella nota -: con l’aggiunta del 20%, il prodotto costerebbe all’ingresso in USA quasi 6 euro al kg, cioè più del triplo di quanto un formaggio USA oggi paga per entrare nella UE.”