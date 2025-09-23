Delta Air Lines apre la gara per il media pubblicitario globale

Foto di Isaac Struna su Unsplash
Delta Air Lines ha avviato una gara globale per la gestione del proprio account media pubblicitario, un passo strategico per ridefinire il modo in cui il brand pianifica e attiva le proprie campagne in tutto il mondo.
Attualmente l’incarico è affidato a PHD (Omnicom Media Group), partner di Delta dal 2016, ma la compagnia ha deciso di rimettere in discussione l’intero ecosistema media, dal planning al buying fino all’attivazione cross-canale.
Leggi anche: TUTTE LE GARE PUBBLICITARIE DEL 2025
La decisione arriva in un momento di forte evoluzione per il settore, in cui dati, trasparenza e integrazione tecnologica sono diventati elementi centrali nella gestione dei budget pubblicitari globali. L’obiettivo di Delta è chiaro: rafforzare la coerenza del brand nei vari mercati, migliorare l’efficienza degli investimenti e potenziare la personalizzazione del messaggio verso i consumatori.