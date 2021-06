Cornetto Algida dà il via all'estate con lo spot “Quest’estate la passo con te”. La colonna sonora è di Ariete

Il film, firmato The Teachers e pianificato da Mindshare, non sarà l'unico proposto dal brand: al via anche il film del nuovo Cornetto Caruso e campagne social per Cuore Croccante e Cornetto Super. La manager Acierno: «Spesa adv in linea»

È un’estate all’insegna dell’italianità quella inaugurata il 13 giugno da Cornetto Algida.

Come ogni anno, da più di sessant’anni, il brand di Unilever scandisce l’inizio della bella stagione con un’ampia iniziativa di comunicazione che quest’anno celebra non solo il tradizionale Cornetto, ma anche tante e significative novità.

A spiegarle a Engage è Eleonora Acierno, Marketing Manager Algida Italia per i brand Cornetto e Magnum: «Tradizione e innovazione ci accompagnano da sempre. E l’estate 2021 non fa eccezione. Amicizia, amore, emozioni e musica sono gli ingredienti che caratterizzeranno questa nuova estate, in cui ritroviamo la libertà di scoprire i tesori della nostra bella Italia».

Quatto sono le varianti Cornetto protagoniste dell’estate e della comunicazione 2021 del brand. Si parte con il Cornetto Classico, a cui la multinazionale dedica quest’anno uno spot nuovo e che ancora una volta strizza l’occhio alle giovani generazioni, ma con quel sapore vintage che riporta alla mente ricordi e sapori a ciascuno di noi.

L’obiettivo della campagna è, come detto, quello di celebrare l’estate italiana e le emozioni che solo questo periodo ci può regalare.

Nello spot seguiamo il percorso del protagonista - l’attore Christian Roberto, protagonista del film "Sulla Stessa Onda" - dal bar dove ha appena acquistato un Cornetto, alla spiaggia dove lo aspettano gli amici. Un percorso attraverso il paese - nello specifico Giovinazzo in Puglia -, ma soprattutto attraverso i temi dell’estate cari alla GenZ: l’amore, l’amicizia, le emozioni.

Il tutto accompagnato dalle note e dal testo della canzone “L’Ultima notte” della giovane cantautrice Ariete, uscita lo scorso 14 maggio. Il brano è un inno all’estate, un invito a viverla con chi si ama e, naturalmente, con Cornetto.

“Quest’estate la passo con te” è infatti il claim che chiude lo spot.

Per catturare le emozioni e le sfumature dell’estate sono state fatte scelte produttive molto precise. La regia è stata affidata a Marta Savina, la regista di Summertime (serie di successo di Netflix), che ha saputo trasferire nello spot tutta la sua sensibilità nel raccontare l’estate oggi.

La casa di produzione è Think Cattleya.

La creatività è stata firmata dell’agenzia The Teachers, la nuova sigla indipendente di Stefano Solarino e Lorenzo Terragna che, dopo una lunga esperienza in advertising e eventi, hanno fondato un’agenzia il cui nome è un omaggio a tutte le persone e le esperienze da cui hanno imparato qualcosa.

«Abbiamo scelto The Teachers per via diretta, dopo aver già collaborato con loro per alcuni progetti a livello strategico», specifica su questo punto Eleonora Acierno.

The Teachers ha curato anche gli annunci radio della campagna Cornetto Algida e lo spot sarà oggetto anche di una pianificazione online.

«Siamo molto contenti del lavoro fatto sia dell’agenzia The Teachers che della casa di produzione, che hanno saputo interpretare colori e sensazioni Cornetto, parlando d’estate e aprendosi alle GenZ”, ha detto ancora Acierno.

Non solo Cornetto Classico

Al via in comunicazione, anche il nuovo film dedicato al lancio della referenza Cornetto Caruso, la nuova variante di Cornetto - in distribuzione dallo scorso aprile - ispirata al Cannolo Siciliano e firmata dallo chef stellato Martina Caruso.

«Come Martina, questo Cornetto regala l’esperienza della Sicilia autentica: la farcitura di panna e ricotta, la variegatura all’arancia, la granella di pistacchio e la cialda profumata alla cannella, riportano alla Sicilia a ogni singolo morso», dichiara Eleonora Acierno.

Il nuovo Cornetto Caruso è l’ultimo frutto del progetto portato avanti da Cornetto da tre anni e che ha visto il brand collaborare con gli chef Isabella Potì nel 2019 e Andrea Tortora nel 2020.

«A questa novità sarà dedicato uno spot ad hoc in partenza in questi giorni e un video strategy online», dichiara ancora la manager, che però resta ancora vaga sulla data effettiva di lancio della campagna dedicata alla referenza e sull'agenzia che ci sta lavorando, che comunque non è The Teachers.

Sarà invece tutta digitale, e in particolare incentrata sui social, la comunicazione dedicata al nuovo Cornetto Cuore Croccante e al Cornetto Super.

«Il Cornetto Cuore Croccante rappresenta l’ultima vera novità realizzata in house da Cornetto. Per questo presenta un pack totalmente diverso dal classico, che diventa rappresentazione della sua natura dirompente», specifica ancora Acierno.

Al Cornetto Super è stato dedicato «un refresh, una nuova veste e un nuovo modo di presentarlo nel canale distributivo che mette al centro la sua maxi taglia».

I formati scelti per Cornetto sono Cuore Croccante e al Cornetto Super dei mini video da 6 secondi e delle mini clip «adatti alla comunicazione sui canali social».

Le agenzie di Cornetto e il budget di comunicazione

Oltre a The Teachers che firma la creatività dello spot per il Cornetto Classico, «i nostri partner di riferimento restano Xister Reply, agenzia che ci segue per la parte digital, e Mindshare che ci affianca per la pianificazione media a 360 gradi», dichiara ancora Acierno.

Nessuna novità sulla spesa in comunicazione che «quest’anno resta in linea con l’investimento effettuato nel 2020». Di questa spesa, «il 10% è dedicato all’online, il 20% alla radio e il 70% alla tv», specifica ancora la manager.

Le sponsorizzazioni Cornetto

L’estate di Cornetto poi si completa con due importanti sponsorizzazioni di eventi live, per rimarcare ancora una volta il suo legame con la musica.

«Cornetto quest’anno sarà title sponsor dell’evento Battiti Live organizzato da Radio Norba e sponsorizzerà il primo festival musicale che si terrà alle Isole Eolie. Il concerto sarà visibile dagli spettatori dalle barche. Un’esperienza suggestiva e dal vero gusto Cornetto», dice ancora Eleonora Acierno.

Credits spot Cornetto 2021