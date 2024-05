Conserve Italia: a settembre il rilancio in pubblicità di Yoga con firma di Leagas Delaney

Conserve Italia aumenta il suo impegno in comunicazione per il 2024 per sostenere i suoi marchi di punta. Dopo aver riportato on air il brand Valfrutta (marzo-aprile 2024) e aver lanciato la nuova pubblicità per Cirio con Elio e le Storie Tese, l'azienda prepara ora un’altra novità: il rilancio del marchio di succhi di frutta Yoga.

«Il brand Yoga è stato per lungo tempo lontano dalla scena pubblicitaria, quella televisiva in particolare, ma ci apprestiamo, presumibilmente a settembre, a rilanciarlo con una nuova campagna», ha dichiarato Federico Cappi, Direttore Marketing Retail di Conserve Italia, intervistato in occasione della sua partecipazione a Linkontro, l'evento organizzato da NIQ in Sardegna.

Il progetto di rilancio di Yoga è ancora nelle fasi iniziali, ma Cappi anticipa che «sarà realizzato dall’agenzia Leagas Delaney, che ha già una collaborazione attiva con Conserve Italia per Valfrutta Triangolini».

Al media planning lavorerà invece l’agenzia Life, partner del gruppo dal 2022 e attualmente impegnata nella pianificazione della nuova campagna Cirio. Su questo punto, però, Cappi ci tiene a specificare: «Life si occupa della realizzazione del piano media, mentre le negoziazioni e il buying vengono gestiti internamente all’azienda. Siamo inoltre affiancati dalla società di consulenza Outcome per l'audit, al fine di massimizzare l’efficacia e l’efficienza dei nostri piani di investimento sui vari mezzi di comunicazione».