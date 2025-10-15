Alessandro Perletti entra in Sportup con il ruolo di Sales & Marketing Manager

Sportup compie 25 anni e rafforza la propria struttura manageriale annunciando l'arrivo di Alessandro Perletti come nuovo Sales & Marketing Manager. Il manager, con oltre vent’anni di esperienza nel settore footwear e sportswear, entra in azienda per supportare l’espansione commerciale del gruppo, il posizionamento dei brand, l’innovazione di prodotto e le politiche di sostenibilità.

“Questa nuova sfida rappresenta per me un’opportunità per mettere a valore il know-how maturato in contesti internazionali e in realtà imprenditoriali in forte crescita, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’azienda e mettere a sistema le competenze maturate nel marketing strategico e nell’ambito commerciale. L’azienda è impegnata nell’apertura di nuovi mercati e nella costruzione di partnership con distributori internazionali, insieme a un riposizionamento mirato dei brand e dei canali distributivi per rispondere alle trasformazioni del settore e valorizzarne al meglio l’identità”, dichiara Alessandro Perletti, Sales & Marketing Manager di Sportup.

La nomina arriva in un momento significativo per Sportup,azienda padovana specializzata nella progettazione e produzione di calzature sportive per conto di terzi e per marchi in licenza, che festeggia i suoi primi 25 anni di attività: un traguardo che segna un punto di arrivo e, al tempo stesso, l’inizio di una nuova fase evolutiva.

Fondata nel 2000 da Moreno Beccaro, Sportup è cresciuta nel cuore del distretto calzaturiero veneto costruendo un modello che integra design italiano, competenze tecniche e visione imprenditoriale. Oggi alla guida si affianca Luca Beccaro, rappresentante della seconda generazione, che prosegue il percorso familiare con un’attenzione particolare a innovazione e sostenibilità.

Oggi l’azienda opera con due sedi tra Italia e Cina, registra 17,5 milioni di euro di fatturato e 1,5 milioni di EBITDA, e conta un team di 35 professionisti, composto da 20 donne e 15 uomini.

Tra i progetti più influenti figurano le collaborazioni con Australian e Ducati, due marchi simbolo del gusto italiano, tra sport e lifestyle. Con Australian, Sportup ha reinterpretato l’eleganza e la funzionalità dello sportswear urbano; con Ducati, ha tradotto la potenza del mondo racing in calzature che combinano performance e design. Australian è inoltre Official Partner del Padova Calcio, confermando il legame di Sportup con il territorio e con i valori fondanti dello sport italiano.