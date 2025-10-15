Wonty Media, nei primi nove mesi raggiunto l’86% del fatturato 2024

Per l’agenzia si prospetta una chiusura d’anno in crescita all’insegna di un modello basato su creatività, intrattenimento e collaborazione strategica tra brand e talent

Continua il percorso di crescita di Wonty Media, agenzia di talent management e digital entertainment specializzata in comedy, gamification e diversity & inclusion. Dopo aver chiuso il 2023 con un fatturato di circa 2,5 milioni di euro e aver raggiunto nel 2024 i 4,68 milioni (+88%), l’azienda registra nei primi tre trimestri dell’anno un incremento del 62% rispetto al 2023. Inoltre, sempre nei nove mesi ha raggiunto oltre l’86% del fatturato complessivo del 2024.

Sempre nel 2025, l’agenzia ha aumentato il suo roster di talenti del +26% rispetto all'anno scorso, a conferma di una strategia che punta a diversificare linguaggi, stili e pubblici. Un risultato, spiega una nota stampa, che lascia prevedere la chiusura dell’anno in ulteriore crescita, a conferma dell’attrattività di un modello basato su creatività, intrattenimento e collaborazione strategica tra brand e talent.

L'evoluzione di Wonty Media abbraccia nuovi settori e comparti: se nel 2024 il protagonista era il beauty, quest’anno il mondo della Grande Distribuzione Organizzata è diventato l’ambito più dinamico. Un cambio di passo che racconta come il branded entertainment stia diventando un linguaggio sempre più efficace per avvicinare i consumatori. In questa direzione si muovono anche le collaborazioni più recenti, come quelle con Lavazza, Buitoni, Risparmio Casa, Eurospin, Vileda, Foxy e Serenis: brand che scelgono l’ironia, la leggerezza e la creatività per parlare a un pubblico nuovo, spesso lontano dagli stereotipi di categoria.

Accanto a queste novità continuano a emergere i grandi progetti di entertainment collaborativo come FantaSanremo, FantaEurovision e FantaGiro d’Italia, vere e proprie piattaforme di gamification che uniscono fan, creator e brand in un unico universo narrativo.

“Siamo felici e orgogliosi dei risultati raggiunti, che non rappresentano un traguardo ma un punto di partenza per continuare a crescere e a trasformarci. Il mercato sta cambiando rapidamente: le aziende non si limitano più a fornire prodotti, indicazioni o script, ma sempre più spesso vogliono i talent al tavolo di lavoro creativo. È un segno di maturità del settore e di fiducia verso la professionalità dei creator, che non sono più semplici influencer, ma veri e propri artisti capaci di contribuire alla costruzione dell’idea, alla scrittura e alla direzione dei contenuti”, spiega Francesco Rellini, CEO & Co-Founder di Wonty Media. “Guardando al 2026, vediamo un panorama sempre più dinamico, in cui il branded entertainment continuerà ad aprirsi a nuovi mondi: dalla grande distribuzione ai servizi, fino ai settori più tradizionali che sceglieranno di comunicare con un linguaggio più contemporaneo, ironico e autentico. È in questa contaminazione che si gioca il futuro della comunicazione”.