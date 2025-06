Vasche refrigerate smart e data-driven: BBoard e Next Different siglano un’alleanza strategica

Gruppo BBoard e Next Different annunciano la firma di un accordo di partnership strategica che nasce con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni nel retail media, mettendo a sistema le competenze e le tecnologie di entrambe le aziende. La collaborazione prevede l’esclusiva per BBoard, tramite la propria business unit BBoard Services, per la vendita della tecnologia di Next Different, la communication company parte di UNA - Aziende della Comunicazione Unite, sui monitor delle vasche refrigerate. Bboard è attiva nel mondo della brand activation, del field marketing, del noleggio e della gestione degli espositori refrigerati.

Gli strumenti tecnologici in questione sono 100% privacy compliant e, grazie all’applicazione delle logiche di conversational signage, trasformano il monitor della vasca in un vero e proprio mezzo di interazione diretta con lo shopper, permettendo la raccolta di informazioni e dati rilevanti ai fini della profilazione del consumatore, incluso il tracciamento, qualitativo e quantitativo, del picking di prodotto.

Tra i principali punti di forza del nuovo upgrade tecnologico, spiegano le due aziende nella nota stampa, vi è la possibilità di misurare in modo preciso alcuni KPI estremamente strategici in ottica business, come ad esempio il numero dei passaggi dei consumatori davanti allo schermo, rilevarne il profilo (come genere ed età), quantificare quante persone hanno mostrato attenzione al contenuto e il tempo medio di tale attenzione, finanche a rilevare e identificare i prodotti prelevati dalla vasca frigorifera da parte del consumatore, così da fornire dati di sell out e interagire in maniera mirata con lo shopper.

“In BBoard, la passione per l’innovazione ci spinge a ricercare costantemente nuove soluzioni per gli espositori refrigerati, andando oltre il semplice digital signage”, dice Massimo Sala, Ceo del Gruppo BBoard. “Integriamo diverse tecnologie espositive, come schermi digitali, illuminazione intelligente e sistemi di sensoristica, per creare esperienze di prodotto coinvolgenti e interattive. Il nostro obiettivo è trasformare l’espositore refrigerato in un vero e proprio strumento di marketing e analisi al servizio del trade marketing, in grado di generare KPI misurabili, indicatori di vendita e profilazione dei consumatori. In tal senso, siamo estremamente felici di poter iniziare questa nuova avventura con Next Different, un partner che siamo sicuri ci permetterà di fare un ulteriore step di crescita in ambito tecnologico e innovativo”.

“Siamo entusiasti di iniziare questa nuova collaborazione con il Gruppo BBoard. Questa partnership rappresenta un’opportunità unica per ampliare il nostro raggio d’azione e creare soluzioni innovative che possano realmente fare la differenza per i nostri clienti”, commenta Marco Brandstetter, MD Data&Retail di Next Different.