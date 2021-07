Terna apre una gara da 6,5 milioni per community e media relations

Terna, gestore della rete elettrica nazionale ad alta tensione, ha aperto un bando di gara alla ricerca di partner che si occupino di rapporti istituzionali a livello locale, promozione territoriale integrata, community relations e media relations, relative alla rete di trasmissione nazionale.

Leggi anche: TERNA TORNA IN TV CON LO SPOT “DRIVING ENERGY”. FIRMA DLVBBDO, SCELTA IN SEGUITO A UN PITCH

L’incarico ha durata di 36 mesi per un valore totale stimato di 6,49 milioni di euro IVA esclusa, ed è suddiviso in 9 lotti: Lotto 1 Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta, 625.680 euro; Lotto 2 Lombardia, 625.680 euro; Lotto 3 Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, 962.280 euro; Lotto 4 Emilia Romagna e Toscana, 673.200 euro; Lotto 5 Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, 962.280 euro; Lotto 6 Umbria e Lazio, 625.680 euro; Lotto 7 Sardegna, 481.140 euro; Lotto 8 Sicilia, 625.680 euro; Lotto 9 Campania, Basilicata e Calabria, 914.760 euro. Le offerte possono essere presentate per tutti i 9 lotti.

La scadenza per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione è fissata alle ore 12 del 31 agosto.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito portaleacquisti.terna.it.