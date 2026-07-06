Regione Lazio cerca agenzia per la campagna pubblicitaria sulla qualità dell'aria

La Regione Lazio ha pubblicato un bando di gara per l'affidamento del servizio di comunicazione e sensibilizzazione dedicato alla promozione di comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria. La procedura, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 3 agosto 2026, prevede un valore stimato dell'appalto pari a 971.760 euro, Iva esclusa.

L'iniziativa punta a individuare un operatore economico in grado di progettare e realizzare una campagna di comunicazione finalizzata ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'importanza di adottare comportamenti sostenibili per migliorare la qualità dell'aria. L'appalto avrà una durata di 365 giorni e sarà eseguito nel territorio della città metropolitana di Roma.

La gara si svolgerà con procedura aperta, consentendo la partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. Tra questi figurano l'iscrizione ai registri professionali e commerciali competenti, adeguati requisiti economico-finanziari, copertura assicurativa professionale e comprovate esperienze nello svolgimento di servizi analoghi. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando quindi la qualità della proposta progettuale oltre agli aspetti economici.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma indicata dalla Regione Lazio entro le ore 16:00 del 24 settembre 2026. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate fino al 10 settembre 2026. Qui il link per scaricare la documentazione di gara.