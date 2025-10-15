Pink Studio e Acqua Fiuggi con Soho House alla Milano Fashion Week

L'evento High in Bloom ha unito creatività, moda e benessere

In occasione della Milano Fashion Week, Pink Studio ha collaborato con Soho House per l'evento "High in Bloom" presso il Garden Senato. In questo contesto, Acqua Fiuggi ha offerto agli ospiti internazionali un momento di pausa e benessere, servendo la sua acqua durante l'aperitivo, in linea con la filosofia del brand di portare benessere ovunque lo stile e la bellezza trovano casa.

"Attraverso la partnership con Pink Studio, abbiamo avuto l’opportunità di entrare in contatto con nuovi ambienti creativi e artistici, un elemento fondamentale per Fiuggi come prodotto di lifestyle. Eventi come quello di Soho House durante la Milano Fashion Week ci permettono di rafforzare la nostra identità e di dialogare direttamente con community internazionali", ha raccontato Matteo Giannetti, CMO LDMV Capital.

Soho House, una realtà globale che riunisce creativi, artisti e professionisti della moda, del design e dei media, ha creato un ambiente raffinato e stimolante, favorendo connessioni significative tra i partecipanti. L'evento ha rappresentato un'opportunità per celebrare l'eccellenza italiana e l'innovazione nel mondo della moda e del benessere.

"La collaborazione con Soho House rappresenta per noi un’occasione strategica per rafforzare il nostro network e offrire ai brand del lifestyle la possibilità di entrare in contatto con community altamente verticali e internazionali. Crediamo nel valore delle relazioni autentiche e negli spazi in cui creatività, moda e benessere si incontrano", ha commentato Maria Chiara Scafuro, Ceo di Pink.

La partecipazione di Pink Studio all'evento sottolinea il suo impegno nel supportare iniziative che uniscono creatività, design e benessere, consolidando la sua posizione come partner strategico nel panorama della moda internazionale.