Pfanner Italia conferma Ewake come agenzia creativa per la comunicazione digital

L’azienda austriaca Pfanner, attiva nel settore beverage, riconferma l’agenzia creativa veronese Ewake per la propria comunicazione digital indirizzata al mercato italiano.

La collaborazione, che prosegue dal 2020, ha inizialmente risposto all’esigenza di costruire nel tempo un nuovo posizionamento per Pfanner Italia che potesse differenziarsi così dalla comunicazione più istituzionale della casa madre. A tale scopo è stata definita una nuova brand identity, identificato un nuovo linguaggio di marca e sono stati realizzati contenuti ad hoc.

Attraverso un'analisi approfondita del brand heritage e dell’ecosistema fisico e digitale, Ewake ha sviluppato una strategia completa di comunicazione, che ha incluso il restyling dell'immagine coordinata (logo, payoff, color palette) e del sito web, la gestione dei social media, la creazione di nuovi contenuti e l'ideazione di campagne pubblicitarie multicanale.

Il risultato è stato un immaginario visivo fresco e accattivante, accompagnato da testi coraggiosi e identitari, che hanno reso Pfanner e i suoi succhi sinonimo di autenticità e spensieratezza.

L’agenzia ha affiancato Pfanner Italia anche nella creazione del packaging design e nel lancio della linea di prodotti Superfruits, oltre che nella gestione del concorso a premi Dilloconunsucco, che ha visto a supporto una landing page con un’operazione di lead generation che in 2 mesi ha portato come risultato 10.000 contatti.

“Lavorare con Pfanner è stato stimolante e divertente fin dall'inizio”, commenta Jacopo Revello, titolare di Ewake. “L’azienda si è messa in gioco, abbracciando l’idea di un nuovo linguaggio volto a trasmettere serenità e spensieratezza, senza al contempo tralasciare l’importanza dell’analisi dei dati. Siamo fieri di essere parte di questo percorso vincente, che ha portato risultati interessanti non solo in termine di visite giornaliere e permanenza sul sito, ma anche di aumento delle vendite a volume nel 2022 rispetto all’anno precedente del 19,1%. È una grande soddisfazione per il team di Ewake poter continuare questa collaborazione con Pfanner, che si conferma un brand dalla grande visione e sensibilità verso il mercato attuale e i propri clienti”, continua Revello.

Lo scorso anno, Pfanner ha anche intrapreso un nuovo progetto: l'ingresso nel mondo di TikTok, piattaforma scelta per consolidare il suo posizionamento fresco e divertente anche presso un target più giovane. Già dai primi mesi l’operazione si è dimostrata vincente per il brand, che in meno di un anno ha raggiunto più di 20 mila follower e 5 milioni di video views, numeri che gli hanno permesso di essere scelto da TikTok come best practice per advertising e performance.

“La collaborazione con Ewake ci ha permesso di costruire un’identità e una strategia comunicativa di brand che Pfanner Italia non aveva approfondito prima”, fa sapere l’azienda. “Numerose sono state le campagne implementate nel corso del tempo per sostenere quanto ideato quattro anni fa e il 2024 sarà un altro anno in cui porteremo avanti nuove attività, con il costante obiettivo di creare consapevolezza nelle persone e riempire i bicchieri mezzi pieni dei consumatori italiani”.