Mashfrog investe sulla formazione come vantaggio competitivo

Con la definitiva irruzione dell’Intelligenza Artificiale nella produzione creativa, anche le professionalità della comunicazione stanno vivendo una trasformazione profonda che pone la necessità di aggiungere nuove skills a quelle più tradizionali. Da qui è nato il progetto “CreActivity” interno a Mashforg: un lifelong workshop fatto di corsi, seminari e laboratori con professionisti del settore, per accrescere la familiarità con le varie suite di AI per la creatività visiva (da Runway a Midjourney) affinare le tecniche di copywriting o podcasting, sperimentare nuove soluzioni e servizi funzionali alla content strategy.

SAP e Salesforce, tra Academy e certificazioni

Nell’ambito delle pianificazioni ERP e CRM, Mashfrog Group investe nella formazione tecnica attraverso le proprie Academy interne nelle sedi di Milano, Roma e Belgrado.

Attraverso percorsi individuali di certificazione legati all’evoluzione delle soluzioni, ai progetti e ai trend di mercato. Una scelta che premia, sia nell’offerta verso i clienti sia nella costruzione di competenze individuali e di team, sempre più abituati a confrontarsi con progetti internazionali e capaci di integrare le piattaforme in ottica E2E – dando la capacità di gestire l'intero iter di conversione, dal primo touchpoint fino all'acquisto, ndr-.

“L’esigenza di una formazione permanente è trasversale: accomuna i manager, in azienda da anni, alle figure junior, che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro” spiega Giulia Vitetta, Chief People Organization and Procurement Officer di Mashfrog Group, che continua “Per questo è da sempre al centro della nostra People strategy verso tutti i colleghi delle diverse famiglie professionali”.

L’esigenza di maturare nuove competenze di ambito, evolvere quelle acquisite o apprenderne di completamente diverse è una diretta conseguenza della trasformazione tecnologica in atto in ogni settore. Ma “per chi lavora nel mondo del digitale non è una novità di oggi, né l’esito dell’evoluzione tumultuosa dell’AI o della rivoluzione avviata con la pandemia” spiega sempre Giulia Vitetta.

Hard skills e soft skills

Ogni impresa complessa e diversificata, lega il suo successo alle capacità delle risorse di gestire al meglio processi e relazioni, siano questi interni all’azienda o verso i clienti. Per questo in Mashfrog c’è una cura diffusa e trasversale per quelle hard skills che risultano essenziali in ogni ambito del digitale, dalla comunicazione allo sviluppo, sino alla system integration. Corsi di inglese - dai B level sino al business - certificazioni Agile e Scrum, formazione nel project management si integrano così con percorsi talent individuali o opportunità di selftraining attraverso accordi con piattaforme come Linkedin Learning.

Mashfrog nel 2023 ha aperto anche una nuova sede a Palermo, focalizzata su IT e content marketing, e ha ampliato la sua presenza in Spagna, con le offerte negli ambiti salesforce, AI e cybersecurity.