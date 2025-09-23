Marina Malnati entra in Hidoly con il ruolo di Chief Business Development Officer

La nomina si inserisce nel percorso di crescita dell’agenzia e mira a rafforzarne l’approccio che si distingue per un mix di pensiero strategico, creatività e tecnologia

L’agenzia Hidoly continua il percorso di sviluppo arricchendo il proprio team con nuove figure professionali. Ultimo ingresso in ordine di tempo è quello di Marina Malnati nel ruolo di Chief Business Development Officer.

Con oltre vent’anni di esperienza di sviluppo nel mondo della comunicazione e dell’informazione in realtà come LaPresse, In Adv, Withub, GEA Green Economy Agency, Italia Brand Group, Marina Malnati ha maturato una solida competenza nella costruzione di relazioni con imprese, istituzioni e stakeholder, con particolare attenzione alla comunicazione corporate e ai temi della sostenibilità.

La sua nomina, precisa una nota stampa, si colloca in una fase di forte crescita per l’agenzia, che si distingue per un mix di pensiero strategico, creatività e tecnologia al servizio della comunicazione, del marketing, dell’HR e della formazione, con soluzioni che generano valore nel tempo e contribuiscono in modo concreto e misurabile alle performance.

L’azienda, che oggi conta un team di oltre 20 tra dipendenti e collaboratori, affianca molti clienti di rilievo, tra cui Ferrero, Nexi, Arval, Lenti (Gruppo Amadori), Euromaster (Gruppo Michelin), Venini, Salvini, Principia, Mattioli e supporta istituzioni e realtà di primo piano, tra cui Politecnico di Torino, Università degli Studi di Milano, Regione Lombardia e Regione Piemonte.

“Con Marina ritrovo una professionista che conosco e stimo da tempo. Il suo ingresso in Hidoly porta competenze strategiche e una visione chiara e determinata, che ci permetteranno di ampliare la nostra offerta e avviare un costante dialogo con il mercato”, commenta Mauro Di Rosa, Partner e Chief Executive Officer.

Nel 2024 l’agenzia Hidoly ha registrato un incremento del 64% del fatturato; i primi sei mesi del 2025 confermano il trend positivo, con una crescita costante attenta alla marginalità. “Questi numeri testimoniano la solidità del percorso di Hidoly”, dichiara Vittorio Fidotta, Partner e Chief Strategy & Innovation Officer. “L’ingresso di Marina rappresenta un ulteriore investimento per dare consistenza alla struttura e valorizzare le nostre soluzioni tailor made basate su IA e i nostri prodotti innovativi che mirano sempre a risultati misurabili, ampliando le opportunità e consolidando il posizionamento di Hidoly”.

“Considero questo incarico, che valorizza la capacità consulenziale, la naturale evoluzione del mio percorso professionale e un’opportunità per portare la mia expertise in un progetto consistente e ambizioso”, aggiunge Marina Malnati. “Ho apprezzato da subito la vocazione di Hidoly a trasformare le relazioni con i clienti in partnership di valore a lungo termine. Oggi porto il mio contributo al servizio di un team di talenti con competenze solidissime, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo strategico dell’agenzia e dare concreto slancio ad una crescita organica”.

Negli anni, Hidoly, tra le agenzie italiane più certificate dai principali partner tecnologici e provider di infrastrutture cloud, si è distinta per un approccio volto a trasformare la creatività in valore misurabile. “Creativamente tecnologici. Tecnologicamente creativi” è la cifra che ne definisce la visione. L’arrivo di Marina Malnati mira a rafforzare ulteriormente questa direzione, portando una cultura della relazione e una capacità strategica orientata al valore.