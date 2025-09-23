Marina Malnati entra in Hidoly con il ruolo di Chief Business Development Officer

Marina Malnati entra in Hidoly nel ruolo di Chief Business Development Officer
L’agenzia Hidoly continua il percorso di sviluppo arricchendo il proprio team con nuove figure professionali. Ultimo ingresso in ordine di tempo è quello di Marina Malnati nel ruolo di Chief Business Development Officer.
Con oltre vent’anni di esperienza di sviluppo nel mondo della comunicazione e dell’informazione in realtà come LaPresse, In Adv, Withub, GEA Green Economy Agency, Italia Brand Group, Marina Malnati ha maturato una solida competenza nella costruzione di relazioni con imprese, istituzioni e stakeholder, con particolare attenzione alla comunicazione corporate e ai temi della sostenibilità.
La sua nomina, precisa una nota stampa, si colloca in una fase di forte crescita per l’agenzia, che si distingue per un mix di pensiero strategico, creatività e tecnologia al servizio della comunicazione, del marketing, dell’HR e della formazione, con soluzioni che generano valore nel tempo e contribuiscono in modo concreto e misurabile alle performance.
L’azienda, che oggi conta un team di oltre 20 tra dipendenti e collaboratori, affianca molti clienti di rilievo, tra cui Ferrero, Nexi, Arval, Lenti (Gruppo Amadori), Euromaster (Gruppo Michelin), Venini, Salvini, Principia, Mattioli e supporta istituzioni e realtà di primo piano, tra cui Politecnico di Torino, Università degli Studi di Milano, Regione Lombardia e Regione Piemonte.
“Con Marina ritrovo una professionista che conosco e stimo da tempo. Il suo ingresso in Hidoly porta competenze strategiche e una visione chiara e determinata, che ci permetteranno di ampliare la nostra offerta e avviare un costante dialogo con il mercato”, commenta Mauro Di Rosa, Partner e Chief Executive Officer.
Nel 2024 l’agenzia Hidoly ha registrato un incremento del 64% del fatturato; i primi sei mesi del 2025 confermano il trend positivo, con una crescita costante attenta alla marginalità. “Questi numeri testimoniano la solidità del percorso di Hidoly”, dichiara Vittorio Fidotta, Partner e Chief Strategy & Innovation Officer. “L’ingresso di Marina rappresenta un ulteriore investimento per dare consistenza alla struttura e valorizzare le nostre soluzioni tailor made basate su IA e i nostri prodotti innovativi che mirano sempre a risultati misurabili, ampliando le opportunità e consolidando il posizionamento di Hidoly”.
“Considero questo incarico, che valorizza la capacità consulenziale, la naturale evoluzione del mio percorso professionale e un’opportunità per portare la mia expertise in un progetto consistente e ambizioso”, aggiunge Marina Malnati. “Ho apprezzato da subito la vocazione di Hidoly a trasformare le relazioni con i clienti in partnership di valore a lungo termine. Oggi porto il mio contributo al servizio di un team di talenti con competenze solidissime, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo strategico dell’agenzia e dare concreto slancio ad una crescita organica”.
Negli anni, Hidoly, tra le agenzie italiane più certificate dai principali partner tecnologici e provider di infrastrutture cloud, si è distinta per un approccio volto a trasformare la creatività in valore misurabile. “Creativamente tecnologici. Tecnologicamente creativi” è la cifra che ne definisce la visione. L’arrivo di Marina Malnati mira a rafforzare ulteriormente questa direzione, portando una cultura della relazione e una capacità strategica orientata al valore.