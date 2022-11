Regione Sardegna: Life vicina alla vittoria del bando da 2,4 milioni di euro per la promozione in Italia e all'estero

L’agenzia bolognese è in testa nella classifica stilata dalla commissione di gara. L'incarico riguarda la realizzazione delle campagne e anche l’acquisizione degli spazi pubblicitari

Cala Goloritzé, Sardegna (Photo by Kire on Unsplash)

Life, l’ex Life, Longari & Loman, è in pole nella gara indetta da Regione Sardegna per la ricerca di un’agenzia cui affidare la progettazione e realizzazione di una campagna di promozione istituzionale della regione, rivolta al pubblico italiano ed estero, “anche attraverso l’acquisizione di spazi pubblicitari per la diffusione di prodotti di comunicazione statici e dinamici”, recita il bando.

Secondo quanto ricostruito da Engage, l’agenzia bolognese guidata dall’amministratore delegato Alberto Tivoli è infatti in testa nella classifica stilata dalla commissione dopo l’apertura delle buste con le offerte tecniche ed economiche. Alla gara hanno preso parte anche Havas Media (di recente vincitrice di un altro bando della Regione Sardegna), Digital Angels e Pomilio Blum.

Secondo quanto si legge sul bando di gara, l’appalto ha durata di 12 mesi e un valore di 2,4 milioni di euro, IVA esclusa.

La campagna promozionale prevede, come da capitolato, "un insieme di messaggi promozionali che saranno veicolati su canali diversi, ma tra loro connessi e integrati nelle diverse declinazioni sui medium prescelti". Nel dettaglio sarà concentrata nell'arco temporale massimo di due settimane consecutive e si svolgerà in Italia, a New York, Parigi, Londra, Berlino e su ambienti virtuali. E' prevista la diffusione di spot su emittenti televisive estere nazionali, sulle principali testate giornalistiche online nazionali e internazionali, oltre ad azioni di social media marketing e alla realizzazione e diffusione di pannelli statici promozionali nei punti di maggiore affluenza di pubblico di alcune delle più importanti metropoli mondiali.