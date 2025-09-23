La trasformazione digitale firmata Ikigai spinge il business di Acetaia Giusti

Nel cuore del patrimonio gastronomico italiano, Acetaia Giusti si distingue per non essere solo un produttore di aceto balsamico, quanto una famiglia, una tradizione e una firma. L’azienda modenese ha scelto di affidarsi a Ikigai per guidare un percorso di trasformazione digitale capace di accelerare crescita ed efficienza, mantenendo intatta l’eleganza e l’autenticità che contraddistinguono il brand.

Il risultato di questo lavoro lo si evince degli indicatori economici del gruppo: nel periodo gennaio-agosto 2025, l’ecommerce Giusti ha registrato una crescita globale del 36% in termini di fatturato, un miglioramento del Marketing Efficiency Ratio del 29% e un calo del Customer Acquisition Cost del 13%. Gli Stati Uniti si sono confermati il mercato più dinamico, con un boom del +108% di ordini e un aumento del 72% di fatturato rispetto all’anno precedente, grazie a una strategia integrata che ha privilegiato acquisizione e retention.

Già nel 2024, l’ecommerce di Acetaia Giusti aveva visto il fatturato salire del 65%, gli ordini del 76%, il numero di nuovi clienti aumentare dell’89%, il Marketing Efficiency Ratio migliorare del 23% e il Costo di Acquisizione Cliente diminuire del 24%. Guardando solo il mercato statunitense, il fatturato è aumentato del 66%, gli ordini dell’86%, i nuovi clienti del 116% e il Marketing Efficiency Ratio del 28%, con un calo del Costo di Acquisizione Cliente del 35%.

Numeri che, sottolinea il tema di Ikigai, dimostrano come un approccio integrato di brand, content, performance marketing, CRM ed email marketing automation, possa potenziare la vocazione internazionale di un marchio storico italiano.

L’APPROCCIO MULTICANALE E’ INTEGRATO

Nel 2025 le campagne Meta Ads hanno rappresentato la spina dorsale della crescita, spaziando dalla lead generation alla conversione, con particolare efficacia negli angoli creativi legati al regalo e ai singoli prodotti di punta, come l’Agrodolce Bianco. Google Ads ha garantito presidio e protezione del brand, rafforzando i picchi promozionali, mentre l’email marketing, già canale strategico nel 2024, ha ulteriormente consolidato il proprio ruolo, generando quasi la metà del fatturato ecommerce globale.

ACCELERATORI DI CRESCITA: QUANDO IL BRAND CREA LA SUA OCCASIONE

Due momenti simbolici hanno segnato il 2025: la Pasqua e il Giusti Day, l’evento che celebra la nascita dell’azienda. Entrambi si sono trasformati in veri acceleratori di crescita per l’ecommerce del gruppo: a Pasqua il brand ha più che raddoppiato il fatturato globale rispetto al 2024, con un incremento del 119%, mentre negli Stati Uniti il Giusti Day ha quadruplicato le vendite con un CPA dimezzato e nuovi clienti aumentati del 380%.

Un approccio che ha permesso di rispettare l’identità premium del brand, valorizzando l’aceto balsamico Giusti come simbolo di heritage italiano ma al tempo stesso come prodotto contemporaneo, capace di entrare sia nei momenti speciali sia nelle abitudini quotidiane.

Massimiliano Ceresini, Responsabile Marketing Giusti, ci dice che ‘’l’ecommerce è diventato ormai un asset fondamentale dell’azienda non solo come fonte di revenue, ma anche come mezzo per portare le nostre bottiglie sulle tavole di migliaia di consumatori in tutto il mondo. La collaborazione con Ikigai ci ha permesso di costruire in modo sartoriale una strategia digital continuamente rinnovata ed ottimizzata grazie ad un’attenta analisi dei dati e delle performance”.

Edoardo Canella, Founder di Ikigai, mette in evidenza come “il progetto con Giusti dimostri che performance e identità possono convivere. Una disciplina di marketing guidata dai dati, integrata a creatività e rispetto del tono del brand, permette di crescere in modo sostenibile senza rinunciare all’eleganza e all’heritage di un brand con 420 anni di storia”.