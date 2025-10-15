La Regione Puglia apre una gara da 4,4 milioni per comunicazione ed eventi fieristici

L’incarico avrà durata di 24 mesi e riguarda servizi di comunicazione, organizzazione ed esecuzione di eventi nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione 2026-2027. Il termine per le offerte è fissato al 16 febbraio 2026

La Regione Puglia ha aperto un bando di gara comunitario per l’affidamento di servizi di comunicazione e organizzazione di eventi, nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione e attrazione degli investimenti previste per le annualità 2026 e 2027 (qui la documentazione).

Il bando è promosso dalla Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese e prevede la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico.

L’appalto ha un valore massimo stimato pari a 4,4 milioni di euro, IVA esclusa, e riguarda l’affidamento di servizi di promozione e comunicazione, nonché la progettazione, organizzazione ed esecuzione di eventi e la realizzazione, allestimento e gestione di spazi espositivi in fiere e mostre tematiche di particolare rilevanza, in Italia e all’estero. Le manifestazioni rientrano nel programma regionale di promozione settoriale e sono funzionali al posizionamento internazionale dei sistemi produttivi pugliesi.

Tra le attività previste dall’Accordo Quadro rientrano, in particolare:

servizi di comunicazione e supporto promozionale alle iniziative regionali;

progettazione e realizzazione di stand e spazi espositivi;

allestimenti, logistica e gestione operativa degli eventi;

servizi accessori connessi alla partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali.

L’accordo avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di conclusione anticipata nel caso in cui venga raggiunto prima il valore massimo complessivo previsto.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. È inoltre qualificata come appalto verde, con applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’organizzazione e la realizzazione di eventi.

Per quanto riguarda le scadenze, le offerte dovranno essere inviate entro le ore 13:30 del 16 febbraio 2026, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale EmPulia. L’apertura delle buste è fissata per il 17 febbraio 2026 alle ore 9:30.