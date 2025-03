Intarget si aggiudica la gestione digital media e seo dei brand di Tecnica Group

Intarget, agenzia specializzata in digital marketing e nella consulenza strategica, si è aggiudicata la gestione delle attività digital media e seo dei brand Moon Boot, Nordica, Tecnica, Blizzard e Rollerblade di Tecnica Group, player internazionale delle calzature per l’outdoor e delle attrezzature per gli sport invernali.

Una partnership strategica per supportare i brand del gruppo nel percorso di crescita digitale, con l’obiettivo di massimizzare le performance attraverso un approccio integrato e personalizzato per i diversi brand.

Per Moon Boot, marchio iconico nato nel 1969 e divenuto simbolo di stile e innovazione nel settore delle calzature invernali, Intarget svilupperà una strategia digital media integrata che combina attività di brand awareness e performance marketing. Inoltre, l’agenzia supporterà il brand nella migrazione seo della piattaforma, garantendo una transizione ottimale e il mantenimento della visibilità online.

Per i brand Nordica, Tecnica & Blizzard, rinomati per la loro eccellenza nel mondo degli sport invernali e dell'outdoor, Intarget si concentrerà su campagne mirate all’obiettivo di brand awareness, valorizzando la loro lunga tradizione e leadership nel settore.

Infine, per Rollerblade, pioniere nel mercato dei pattini in linea, Intarget implementerà strategie focalizzate sul performance marketing, con l'obiettivo di incrementare le conversioni e rafforzare la presenza del brand nel mercato globale.

"Siamo entusiasti di lavorare con Tecnica Group e i suoi brand iconici per migliorare le loro strategie digitali", commenta Matteo Ferrari, Chief Marketing Solution Officer di Intarget. "Abbiamo ideato per ogni brand una strategia su misura in grado di rispondere alle diverse esigenze e di ottimizzare le performance in una logica full funnel in grado di generare valore concreto per il business".

Anche Arianna Colombari, Group Communication & Sustainability Director di Tecnica Group, evidenzia il valore della collaborazione: "Abbiamo scelto Intarget per la loro capacità di integrare strategia, dati e performance in un ecosistema digitale efficace. Con questa partnership, puntiamo a rafforzare la presenza online dei nostri brand e a massimizzare i risultati delle nostre attività in ottica omnichannel".