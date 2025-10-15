Gruppo Resicar sceglie Rixalto Media per rafforzare la strategia SEO nel 2026

Gruppo Resicar annuncia una partnership strategica con Rixalto Media, finalizzata al potenziamento della visibilità organica sui motori di ricerca e alla costruzione di una strategia SEO strutturata e sostenibile per il 2026.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore automotive, Gruppo Resicar è uno dei principali hub automobilistici del Nord Italia, concessionario ufficiale di numerosi brand tra cui Nissan, Hyundai, Kia, Volvo, Škoda, Mazda, Omoda, Jaecoo e Aixam, con più sedi operative in Piemonte. Il Gruppo offre una gamma completa di soluzioni che spaziano dalla vendita di veicoli nuovi, usati e KM0 fino ai servizi dedicati al mondo business.

La collaborazione con Rixalto Media nasce dall’esigenza di presidiare in modo sempre più efficace il canale organico, considerato strategico per intercettare una domanda altamente qualificata lungo tutte le fasi del customer journey. L’agenzia affiancherà Gruppo Resicar nella definizione e nell’implementazione di una strategia SEO integrata, orientata sia al pubblico B2C sia al segmento B2B, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’offerta multibrand e dei servizi a supporto della mobilità aziendale.

«Il percorso di crescita digitale di Gruppo Resicar passa da una maggiore solidità sul canale organico», spiegano dal Gruppo Resicar. «Per un hub automotive multibrand come il nostro, la SEO rappresenta uno strumento fondamentale per dare continuità alla visibilità dei marchi che rappresentiamo e per accompagnare i clienti lungo un processo di scelta sempre più complesso. La collaborazione con Rixalto Media nasce dalla volontà di costruire una presenza digitale strutturata, capace di sostenere il business nel medio-lungo periodo, sia nel mercato consumer sia in quello aziendale».

Il progetto prevede attività di analisi SEO avanzata, ottimizzazione dell’architettura informativa, sviluppo di contenuti ad alto valore informativo e commerciale, oltre a un costante lavoro di miglioramento delle performance tecniche del sito e di misurazione dei risultati. L’obiettivo è trasformare la complessità dell’offerta in un’esperienza di navigazione chiara, efficace e orientata alla conversione.

«Siamo orgogliosi di supportare un gruppo strutturato e in continua evoluzione come Resicar» dichiara Andrea Preite, CEO di Rixalto Media. «In un settore competitivo come l’automotive, la SEO è un asset strategico di lungo periodo. Il nostro lavoro sarà focalizzato sull’ottimizzazione del funnel organico, dalla visibilità sui motori di ricerca alla generazione di contatti qualificati, attraverso un approccio misurabile e sostenibile nel tempo.»

Con questa partnership, Gruppo Resicar conferma il proprio impegno nel rafforzare la leadership digitale attraverso una strategia SEO solida, orientata alla crescita e in grado di supportare l’evoluzione del mercato automotive nel 2026.