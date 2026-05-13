Gruppo ISA si affida ancora all'agenzia Be-We per la strategia Seo di MangiareSardo

La collaborazione proseguirà con un piano integrato che unisce Seo Inferenziale e advertising per migliorare vendite e visibilità

Dopo aver completato le operazioni di rebranding e migrazione Seo, Mangiare Sardo consolida il proprio percorso di crescita rinnovando la partnership con Be-We, l'agenzia Seo specializzata in ecommerce. La collaborazione proseguirà nel 2026 e 2027 con un piano integrato che unisce Seo Inferenziale e advertising per migliorare vendite e visibilità.

Il progetto MangiareSardo.com, nato all'interno del Gruppo ISA, attivo nella GDO in Sardegna con oltre 40 anni di storia e una rete di 400 punti vendita, entra in una nuova fase di espansione digitale. Una volta terminato il delicato passaggio dal precedente dominio Italian Food a quello attuale, l'azienda ha scelto di investire ulteriormente nella strategia di visibilità organica e a pagamento affidandosi nuovamente all'esperienza di Be-We.

Gruppo ISA si prepara alle nuove dinamiche di ricerca

L'obiettivo di questo rinnovo consiste nel trasformare l'ecommerce in un pilastro stabile per il gruppo, intercettando la domanda nazionale di prodotti enogastronomici sardi di alta qualità. Grazie al lavoro svolto durante la migrazione, che ha permesso di tutelare l'autorità del brand, la nuova strategia punta ora a ottimizzare ogni touchpoint del percorso d'acquisto, sfruttando le logiche più avanzate del search marketing moderno.

Tutto questo tenendo ben presente che il contesto della ricerca online sta cambiando profondamente per via dell'integrazione dei modelli AI nei motori di ricerca. Be-We adotta oggi il metodo della Seo Inferenziale, un approccio che permette di presidiare le risposte generate dall'intelligenza artificiale, soprattutto dalle AI Overviews di Google.

La nuova identità di MangiareSardo.com rappresenta il rafforzamento di un progetto che affonda le radici nella storia di ISA, realtà che sin dagli anni '50 opera per valorizzare la produzione agroalimentare sarda. Il catalogo attuale dello shop online vanta circa 900 specialità, un assortimento che unisce i prodotti a marchio Nonna Isa e Isola dei Mori a decine di eccellenze provenienti da piccoli produttori locali. Dalla pasta sarda ai formaggi tipici, dai dolci tradizionali alle conserve sott'olio, il portale si propone come un vero viaggio enogastronomico attraverso le tradizioni dell'isola

Costruire autorità attraverso la sinergia tra Seo e Adv

Il rinnovo dell'accordo prevede la gestione coordinata tra Seo e Advertising, per creare una presenza digitale multicanale e coerente. Mentre l'ottimizzazione tecnica lavora sulla visibilità organica a lungo termine, le campagne advertising intervengono per presidiare le query a più alto valore commerciale, stabilizzando il flusso di ordini e migliorando il ritorno sull'investimento complessivo.

Al centro del progetto c’è lo sviluppo di un piano editoriale che trasforma il blog e la sezione ricette in un hub di autorità. Attraverso approfondimenti su piatti iconici e ricette regionali, si posiziona il brand come punto di riferimento per l'intero settore. Questo approccio permette ai motori di ricerca di collegare il marchio a concetti chiave della tradizione e della cultura sarda, rendendo il sito una guida per chi cerca piatti e curiosità dell’isola.

La strategia si focalizza sulla creazione di landing page capaci di rispondere alle domande implicite dell'utente, oltre che sul presidio dei trend di ricerca. Grande attenzione anche alle schede prodotto, tramite l’integrazione di dati strutturati e informazioni chiare che facilitano il processo decisionale.

Questo coordinamento permette di recuperare efficienza pubblicitaria e di rafforzare il posizionamento del marchio, rendendo Mangiare Sardo la scelta preferita per chi cerca l'autenticità dei sapori isolani sul web.