Disco Lazio apre una gara da 2,5 milioni di euro per comunicazione ed organizzazione di eventi

Disco Lazio - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza ha pubblicato un bando per la ricerca di un partner a cui affidare comunicazione ed organizzazione di eventi.

Il bando, accessibile qui, parla in particolare dell’”affidamento dei servizi di comunicazione istituzionale, organizzazione e gestione di eventi, progettazione grafica, allestimento, produzione di materiali informativi e promozionali, nonché servizi accessori, ivi incluso il catering, a supporto delle attività istituzionali dell’Ente e dei progetti finanziati nell’ambito del PR FSE+ Lazio 2021–2027 e del piano ‘Rigenerazioni’”. Il servizio richiesto include la fornitura di tutti gli strumenti e i materiali da impiegare nell’ambito delle attività, come palchi, gazebo, transenne, tavoli, sedie e attrezzature tecniche per stand gastronomici, impianti elettrici provvisori e varie altre tipologie di attrezzature e servizi.

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La parte di servizi riconducibile a “comunicazione integrata” comprende servizi quali: campagne informative, socail media, grafica editoriale/pubblicitaria, media planning, gestione contenuti web, rapporti con la stampa.

L’incarico, della durata di 913 giorni (due anni e mezzo), ha un valore stimato al netto dell'IVA di 2.563.969,35 euro.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 14/05/2026 alle ore 12:00.