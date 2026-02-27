Btrees chiude il 2025 con un fatturato a +20% e valuta operazioni di M&A per accelerare la crescita

Btress chiude il 2025 con un fatturato di 2,7 milioni di euro, in crescita del 20% anno su anno, un risultato che conferma il percorso di sviluppo dell’agenzia parte di Gruppo Ebano e la solidità del modello di business costruito negli ultimi anni.

«L’anno appena concluso, come da previsione, è stato dedicato agli investimenti, al consolidamento e alla strutturazione dell’agenzia. Già verso la fine del 2025 abbiamo iniziato a raccogliere i frutti del lavoro fatto, sia in termini di crescita sia di qualità dei progetti e delle collaborazioni», spiega Christian Zegna, presidente e Ceo di Btrees, agenzia attiva oggi su quattro sedi: Torino, Reggio Emilia, Biella e Novara. Il 2025 ha visto una crescita significativa in termini di volumi rispetto al 2024, trainata in particolare da un new business in forte espansione. A questi risultati si affianca un tasso di retention superiore al 90%, a conferma della capacità dell’agenzia di costruire relazioni durature con i propri clienti.

«La crescita del new business nel 2025 è il risultato di un lavoro costante sulla qualità dell’offerta e sulla capacità di affiancare i clienti in progetti sempre più articolati. Le nuove collaborazioni, frutto di gare e affidamenti, oltre al rafforzamento di quelle esistenti, confermano il posizionamento di Stress come partner indipendente orientato al valore», dichiara Filippo Bondi, Consultant & Business Development Manager di Btrees. Nel corso del 2025 è proseguito anche il piano di investimenti, con l’inaugurazione dei nuovi uffici di Reggio Emilia e la nascita del Digitorium, uno spazio pensato per ospitare eventi di livello e diventare un punto di riferimento per la città. Parallelamente, Btrees ha continuato a rafforzare la propria struttura interna, accompagnando la crescita con un’evoluzione organizzativa.

Il 2026 sarà sempre più orientato al consolidamento dello sviluppo in Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, mantenendo uno sguardo aperto su possibili operazioni di M&A e su ulteriori opportunità di rafforzamento. Creatività e performance sono al centro del percorso di crescita di Btress: non due dimensioni separate, ma un unico approccio integrato in cui la creatività diventa un vero boost misurabile delle performance. Un modello da agenzia all-in-one, in grado di gestire progetti complessi, come dimostrano gli spot TV per EMC, le campagne OOH per Fondazione ANT, il tour e lo stand fieristico per Fileni.

«La crescita di Btress conferma la solidità del percorso intrapreso e il ruolo sempre più strategico che l’agenzia ricopre all’interno del Gruppo Ebano. La comunicazione è un asset fondamentale per le nostre prossime iniziative: investire in competenze, contenuti e innovazione significa prepararci con maggiore forza alle sfide e alle opportunità che ci attendono», conclude Carlo Robiglio, Presidente di Gruppo Ebano.