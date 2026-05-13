Bofrost Italia sceglie Studio Cappello [WMR] per la nuova strategia Seo e AI Search

Bofrost Italia, la più grande realtà italiana nella vendita diretta e consegna a domicilio di alimenti surgelati, affida la nuova strategia Seo a Studio Cappello, la digital marketing agency del gruppo WMR che affianca molte aziende ecommerce e retail nel decollo delle conversioni e del valore del cliente nel tempo (Customer Lifetime Value). L'agenzia si è aggiudicata la gara grazie a un approccio metodologico che integra la cura dei contenuti con le logiche dei Large Language Models (LLM), i sistemi di intelligenza artificiale in grado di comprendere, elaborare e generare il linguaggio umano in modo naturale.

A proposito della scelta, Enrico Marcuzzi, Chief Marketing Officer di bofrost Italia, dichiara: «La ricerca di un nuovo partner per le attività Seo è nata dalla consapevolezza che oggi il posizionamento e la visibilità sui motori di ricerca tradizionali non sono più sufficienti per tutelare la nostra presenza online. I nuovi sistemi di intelligenza artificiale generano risposte attingendo a spazi esterni al controllo diretto dell'azienda, influenzando la reputazione del brand in modi del tutto inediti. Abbiamo scelto di collaborare con Studio Cappello [WMR] proprio per presidiare in modo costante e autorevole questi nuovi motori conversazionali, proteggendo la brand reputation».

Il fattore distintivo dell'offerta di Studio Cappello [WMR] risiede nella capacità di governare i segnali semantici nell'intero spazio web da cui i motori di ricerca tradizionali e i nuovi motori conversazionali attingono informazioni, posizionando il brand e i contenuti aziendali sia nelle SERP tradizionali sia nelle risposte generate dall’AI, come dimostra il +4.400% di sessioni da ChatGPT generate di recente dal caso studio Marina Militare Sportswear.

Per il progetto il team Seo & AI Search di Studio Cappello [WMR] metterà in campo competenze avanzate quali:

Prompt Engineering e AI Strategy, capacità di testare e comprendere come i modelli linguistici (es. Gemini, ChatGPT, Perplexity) interpretano i contenuti del brand, per ottimizzare le fonti e massimizzare la visibilità nei riassunti generati dall'AI.

Analisi dell’Intento di Ricerca (Intent Understanding), comprensione profonda delle ricerche conversazionali e long-tail, per saper anticipare le domande complesse degli utenti, fornendo risposte strutturate, sintetiche ed esaustive.

Gestione dell'E-E-A-T e Autorevolezza, massima attenzione a Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness per costruire e validare l'identità digitale e le citazioni del brand su altre piattaforme autorevoli.

Data Analysis e Intelligenza Artificiale, competenze analitiche per monitorare la visibilità e il traffico con uso di tool predittivi e piattaforme di analisi basate su AI per interpretare KPI complessi.

Ottimizzazione Multimediale e Visuale (GEO), ottimizzazione di immagini, video e grafiche, poiché l'AI Search integra frequentemente contenuti multimediali nei suoi risultati.

SEO Tradizionale e Tecnica (Core Web Vitals), mantenimento delle fondamenta tecniche, tra cui velocità di caricamento, architettura logica del sito, dati strutturati (Structured Data) avanzati e corretta indicizzazione.

AI Search al centro della strategia SEO

Il mondo della Seo oggi è definito da un’integrazione profonda con l’intelligenza artificiale, una rinnovata enfasi sulla qualità dei contenuti e sull’esperienza umana, e la consapevolezza che la ricerca non avviene più solo su Google. Dagli ultimi dati condivisi da Google, emerge che sono 2,5 miliardi gli utenti che si affidano mensilmente all’AI Overview e 1 miliardo chatta con l’AI Mode. In più, quasi il 60% delle ricerche si conclude senza che l'utente clicchi su alcun risultato (Similarweb & SparkToro, Zero-Click Study 2025), un fenomeno noto come zero-click search.

La sfida su cui il team Seo & AI Search di Studio Cappello [WMR] si sta concentrando è rendere il sito del brand e i contenuti a esso riferibili una delle fonti autorevoli citate in questi riepiloghi e nei motori di ricerca organici e AI, attraverso contenuti di qualità elevata che applicano la logica E-E-A-T, utilizzata dai motori di ricerca per valutare l'affidabilità e la qualità delle pagine web.

Dato che i motori AI estraggono e sintetizzano informazioni da fonti eterogenee, in Studio Cappello [WMR] l'attività Seo si estende alla cura e alla distribuzione dei contenuti ovunque si formino le intenzioni di ricerca, le opinioni e le decisioni d’acquisto degli utenti: social media (es. Instagram e Pinterest), forum (es. Reddit e Quora), piattaforme video (es. YouTube e TikTok) e recensioni di terze parti (es. TrustPilot e Feedaty).

Seo & AI Search Avanzata: Brand Reputation, CRM e Margin Driven Strategy

Il team Seo & AI Search di Studio Cappello, insieme con la direzione marketing di bofrost Italia, è già al lavoro sull’implementazione della strategia attorno ad altri tre pilastri.

Seo & Brand Reputation. La percezione online del brand e il posizionamento sui motori di ricerca si influenzano reciprocamente. Per questo, l’approccio Seo dell’agenzia punta a consolidare autorevolezza, visibilità e riconoscibilità del brand nel panorama digitale, attraverso strategie editoriali, contenuti di valore e attività di amplificazione della presenza organica. Sinergia Seo-Crm. In Studio Cappello [WMR], Seo e Crm lavorano insieme: invece di inseguire le keyword, si intercettano le persone giuste nel momento giusto, generando traffico più qualificato e tassi di conversione più elevati. I dati del Crm permettono di identificare i clienti che portano valore al business e, con la SEO, si costruiscono contenuti che parlano al pubblico del brand e gli permettono di espandersi verso nuovi segmenti simili. Margin Driven Seo. La strategia Seo curata da Studio Cappello [WMR] è orientata al margine: non punta a generare più traffico possibile, ma a massimizzare il profitto netto e la qualità del business generato. Invece di focalizzarsi su parole chiave ad alto volume di visite, l'obiettivo è favorire categorie, query e cluster che offrono i margini di guadagno più alti per l'azienda.

Lo scorso 10 giugno, la collaborazione tra Studio Cappello [WMR] e bofrost Italia ha trovato spazio all’interno della nuova edizione del Netcomm Focus Food & Grocery, l’appuntamento organizzato da Consorzio Netcomm per presentare modelli di successo nell’uso di strategie e tecnologie avanzate per la trasformazione digitale e culturale delle vendite alimentari.