Blum e Never Before Italia insieme per una nuova filiera che unisce nord e sud del Paese

La partnership ha già visto un consolidamento “incrociato” di team locali nei due territori di rispettiva provenienza: le due realtà, inoltre, hanno già avviato la collaborazione lavorando per alcune organizzazioni in Puglia

Gaetano Contento, Ceo di Never Before Italia, e Domenico Lanzilotta, co-fondatore di Blum

Blum, società di consulenza specializzata nel comunicare l’innovazione con sedi a Padova, Milano, Bolzano e Miami, e Never Before Italia, società di comunicazione e marketing pugliese, stringono una partnership per costruire, insieme, una filiera che va dal nord al sud della penisola (e viceversa) oltre che proiettarsi a livello internazionale.

“Puntiamo su Bari e sulla Puglia, dove importanti dinamiche di crescita e forti verticali di specializzazione rappresentano le condizioni ideali per far fiorire ecosistemi di innovazione”, dichiara Domenico Lanzilotta, co-fondatore di Blum con Luca Barbieri e Francesca Ponzecchi. “Apriamo qui, nel cuore di una regione che continua ad investire sul proprio sistema di talenti professionali e imprenditoriali, e siamo felici di poter contare su una partnership solida come quella con Never Before Italia, vera eccellenza con forti expertise in molti campi, dal turismo alla cultura, dall’industria alla formazione”.

Le due realtà condividono competenze complementari (in particolare il digital marketing per NBI e le media relations per Blum) ma anche un approccio al rapporto con le imprese e i territori, intesi non solo come clienti ma veri e propri partner da accompagnare in un percorso di crescita condivisa.

“Abbiamo trovato in Blum un partner ideale con il quale condividere un modello di consulenza che non si limita a erogare servizi, ma accompagna i clienti in un percorso di crescita e visione”, afferma Gaetano Contento, Ceo di Never Before Italia. “Guardiamo con entusiasmo a quella parte del Nord Italia che più ci attrae per la sua dinamicità, il Nordest, e siamo allo stesso tempo consapevoli che finalmente, dall’esterno, si guarda al Mezzogiorno con occhi diversi, apprezzandone le risorse e le opportunità di crescita che può offrire”.

Una visione strategica comune che si è già tradotta in una serie di passi concreti: per Blum l’apertura di una nuova sede nella Città Metropolitana di Bari, per Never Before Italia di una nuova sede a Padova, con il consolidamento “incrociato” di team locali nei due territori. Le due realtà, inoltre, hanno già avviato la collaborazione lavorando per alcune organizzazioni in Puglia.

Blum conta su un core team di 20 persone e ha registrato un fatturato 2022 di 1,4 milioni di euro. Di recente ha dato vita a Blum US, una nuova società, con sede a Miami, che mette a frutto l’esperienza maturata negli Stati Uniti a supporto di centri di ricerca, pmi innovative ed ecosistemi territoriali e nazionali.

Never Before Italia, con un team di 20 persone e ricavi per 1,7 milioni di euro, ha segnato nell’ultimo anno un’accelerazione nella crescita del 34% con l’acquisizione di nuovi grandi clienti e con una strategia che punta a unire in modo efficace marketing e digitale in una proposition integrata.