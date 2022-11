Asprocarne Piemonte cerca agenzia per la campagna pubblicitaria sulla razza Blonde d'Aquitaine e i suoi prodotti.

Asprocarne Piemonte S.C.C., l'’organizzazione di produttori di carni bovine costituita nel 1985 e riconosciuta dalla Regione Piemonte nel 1986, ha indetto un bando di gara al fine di selezionare un’agenzia che si occuperà della realizzazione di una campagna di informazione e promozione sulla razza Blonde d'Aquitaine e i suoi prodotti.

Il valore dell’appalto, Iva esclusa, ammonta a 1.321.946 milioni di euro per un contatto che avrà una durata di 36 mesi.

La gara ha per oggetto l'affidamento di parte della campagna di informazione e promozione in Italia e in Francia da espletare all'avvio del contratto fino al termine dello stesso, in coerenza con finalità, metodi e risultati attesi dalla politica comunicataria.

L'aggiudicatario dovrà realizzare e gestire diverse aree di attività: sito web, social media, pubblicità a mezzo stampa e televisivo, realizzazione di materiale informativo (come ad esempio le brochure), realizzazione di video promozionali, partecipazione a fiere, organizzazione di workshop b2b, organizzazione di sessioni di training e organizzazione di eventi informativi b2c.

Le offerte e le domande di partecipando possono essere inviate entro le ore 17 del giorno 25 novembre 2022.

I documenti di gara sono disponibili sul sito www.asprocarne.com.

Il progetto è parte del programma denominato "Blonde d'Aquitaine: European Beef Excellence”.