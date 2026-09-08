2Watch Group acquisisce la maggioranza di Traipler a amplia l'offerta nella content production

Il gruppo guidato da Fabio Perrone unisce le sue competenze nell’AI alla piattaforma tecnologica, alla rete di professionisti e alla capacità produttiva della realtà di cui è Ceo Christian Muolo

Nuova operazione di mercato per 2Watch Group. La società guidata da Fabrizio Perrone ha annunciato l'acquisizione della maggioranza di Traipler, content production company con sedi in Puglia e Lombardia che integra piattaforma tecnologica, gestione della produzione e una rete diffusa di professionisti. L'operazione unisce le competenze di 2Watch nell'AI applicata alla produzione con la piattaforma tecnologica, la rete professionale e l'esperienza di Traipler nella gestione di produzioni su larga scala, con più di 8.000 lavori realizzati per aziende e brand internazionali come L'Oréal, Adidas, Vodafone, Valentino, Jeep e Natuzzi.

«Con Traipler mettiamo insieme competenze che nel nostro mercato di solito stanno separate: la profondità sull'AI applicata alla produzione e la capacità industriale di produrre su larga scala. Il risultato è una content factory che pochissimi in Italia possono vantare, capace di seguire qualsiasi brand su ogni formato e ogni mercato, mescolando produzione reale e produzione AI», dichiara Fabrizio Perrone, Ceo di 2Watch Group. L'integrazione di Traipler permetterà dunque a 2Watch di seguire un brand o una multinazionale lungo l'intero ciclo del contenuto, dalla strategia e dall'ideazione alla produzione, fino agli adattamenti per canali, formati e mercati diversi, integrando produzione tradizionale e produzione AI attraverso servizi e piattaforme sviluppati su misura.

«In Traipler abbiamo costruito un modello che connette tecnologia, gestione della produzione e una rete diffusa di professionisti, rendendo possibile produrre contenuti su larga scala e vicino alle esigenze dei clienti. Ora portiamo questa esperienza in 2Watch Group per contribuire a un progetto industriale condiviso», aggiunge Christian Muolo, Ceo di Traipler.

L'ingresso di Traipler è una nuova tappa della crescita per linee esterne del gruppo, dopo l'arrivo di Casa Surace all'interno di 2Watch Media House. Dopo un primo semestre 2026 chiuso con un fatturato in crescita dell'80% sullo stesso periodo del 2025, il gruppo ha intanto ha allo studio altre operazioni di mercato che potrebbero essere annunciate già nei prossimi mesi.

Contestualmente all’acquisizione, 2Watch Group presenta la sua nuova brand identity: nuovo logo, nuovo sistema visivo e nuove firme per le tre divisioni (2Watch Creative Studio, 2Watch Content Factory e 2Watch Media House), così come un sito completamente rinnovato, raggiungibile all'indirizzo www.2w.gg. Un rebranding pensato per rendere visibile l'evoluzione del gruppo e accompagnarlo in una nuova fase di crescita, di cui l'acquisizione di Traipler è la tappa più recente.

