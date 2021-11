Nel solo 2021 si contano oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti in Italia e l'assistente vocale di Amazon, anche grazie alle skill sviluppate da partner come BTicino, Fastweb, Frescobaldi, GialloZafferano, Lavazza, Maserati e Philips Hue

10 miliardi di interazioni, 450 milioni di ore di musica ascoltate, 28 milioni di chiamate: ecco alcuni numeri registrati da Alexa da quando l’assistente vocale di Amazon è sbarcato in Italia, tre anni fa.

La ricorrenza si celebra domani, 6 novembre, e offre al team italiano di Alexa l’occasione di condividere alcuni numeri ed evidenze che raccontano quanto questa tecnologia stia conquistando l’attenzione delle persone… e dei brand.

“Nei primi tre anni dall’arrivo in Italia, gli utenti attivi che utilizzano Alexa sono cresciuti in maniera rilevante, oltre l’80% anno su anno; e nel solo 2021 si contano oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti in Italia e Alexa. Alcune di queste dimostrano come Alexa sia entrata nelle nostre case come un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia: basti pensare che oltre 7 milioni di volte, solamente nell’ultimo anno, gli utenti le hanno detto “ti voglio bene”, afferma Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa.

Alexa è stata fin da subito apprezzata per aver portato tanta buona musica nelle case italiane, e anche oggi questo aspetto continua a essere tra i preferiti. La musica digitale tramite smart speaker è un fenomeno in costante crescita nel Bel Paese, anche i dati lo confermano: sono state infatti oltre 280 milioni le ore di streaming fruite nel corso degli ultimi 12 mesi. Tra i brani più richiesti troviamo Malibù di sangiovanni, Baby Shark e Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino.

E se è riuscita a far sognare, riproducendo le playlist del cuore, quest’anno più di sempre Alexa è stata protagonista nelle cucine degli utenti in Italia stuzzicando il loro appetito anche attraverso la Skill di GialloZafferano, il food media brand più amato in Italia: mentre si chiacchiera in casa, si lavora, si ascolta la musica o si trascorre il tempo con gli amici, l’esperienza offerta da Alexa e GialloZafferano permette di farsi aiutare nel preparare ogni genere di pietanza, grazie anche alla possibilità di impostare timer e sveglie – circa 500 milioni solo nell’ultimo anno in Italia – controllare le preparazioni da seguire, aggiungere ingredienti alla lista della spesa e consultarla una volta arrivati al supermercato. Nel 2021, cucinare è stato per molti una grande distrazione e fonte di piacere, e sono state oltre 5 milioni le ricette consultate. Le preferite dagli utenti? Spaghetti alla carbonara, Tiramisù e Pancake allo sciroppo d’acero (nella foto qui sotto: Il volto di GialloZafferano Manuel Saraceno e la creator Aurora cavallo con il dispositivo Amazon).

Ma nessun momento conviviale può dirsi completo se alle migliori ricette non si abbina il vino più adatto: Alexa pensa anche a questo, infatti grazie al recente lancio della Skill Vino Perfetto, diventa anche sommelier, consigliando le migliori bottiglie delle cantine italiane – tra cui Marchesi Frescobaldi – con cui accompagnare pranzi, cene e momenti conviviali. Una Skill che ci viene in aiuto anche quando siamo indecisi su quale regalo fare per una ricorrenza importante.

Le nostre case stanno davvero vivendo una grande rivoluzione, diventando ogni giorno più smart, anche grazie a tecnologie e prodotti sviluppati da aziende come BTicino, Fastweb e Philips Hue. Sono oltre 140.000 in tutto il mondo i dispositivi per la Casa Intelligente compatibili con Alexa - tra cui luci, prese, citofoni, Internet box per gestire le connessioni ultraveloci dei dispositivi alla rete domestica e robot per le pulizie - e oltre 200 milioni quelli già connessi all’assistente vocale di Amazon. In Italia contiamo oltre 4.500 Skill disponibili, di cui 544 dedicate proprio alla Casa Intelligente, sviluppate da Amazon insieme a sviluppatori di terze parti. Solo nel 2021, in Italia, sono state oltre 1.2 miliardi le interazioni tra i dispositivi intelligenti e Alexa, con oltre 100.000 comandi al giorno impartiti vocalmente per far funzionare la casa smart con BTicino. Nell’ultimo anno si contano inoltre circa 1 miliardo di interazioni tra Alexa e i principali sistemi di illuminazione, tra cui quelli offerti da Philips Hue.

Alexa ha inoltre semplificato le giornate piene di impegni degli utenti in Italia grazie alle routine, per accendere la macchina del caffè da espresso al mattino - con Lavazza a Modo Mio Voicy ad esempio – accendere, spegnere o cambiare il colore delle luci con i dispositivi Philips Hue - per ricevere le previsioni meteo e ascoltare le notizie del giorno – rispettivamente, nel 2021, 95 e 21 milioni di richieste - la musica e i risultati sportivi, pronunciando solo “Alexa, buongiorno”, ad esempio.

Ma la casa non è l’unico spazio in cui ricevere il supporto di Alexa. Anche all’interno di alcune vetture, come ad esempio Maserati, è possibile riprodurre musica, effettuare chiamate, ascoltare audiolibri e notizie, consultare il meteo, controllare i dispositivi smart di casa compatibili, ottenere indicazioni stradali, trovare parcheggio, il tutto tenendo le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

“Non avremmo ottenuto questi risultati senza la combinazione di più fattori. In primis il lavoro svolto dal team italiano: 50 colleghi, tra Language Engineer e Data Scientist, del nostro centro di Ricerca e Sviluppo a Torino, che in questi anni hanno migliorato la comprensione linguistica di Alexa del 70% circa. Oltre a tutti gli altri membri del team Alexa che ogni giorno lavorano per rendere Alexa l’assistente vocale ideale: cordiale, talentuosa e divertente. E ovviamente non possiamo dimenticare il grande contributo delle aziende con cui collaboriamo e quello degli sviluppatori”, conclude Visconti.