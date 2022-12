Accenture annuncia la nascita di MediaTech e la collaborazione pluriennale con Gedi

Il colosso della consulenza Accenture, e Gedi, la società dei quotidiani Repubblica e La Stampa, annunciano di avere stipulato un accordo di lungo termine per accelerare la trasformazione digitale del gruppo editoriale.

Nell’operazione rientra la cessione ad Accenture, di cui si è già parlato nelle scorse settimane, di due rami d’azienda di Gedi Digital: “Operations Multimediali” e “Demand & Delivery”, attivi nello sviluppo tecnologico e gestione dei contenuti multimediali del Gruppo editoriale. Le due strutture confluiscono infatti nella nuova realtà Accenture MediaTech, a cui Gedi rimane legata attraverso un contratto per l’acquisto di servizi di durata pluriennale.

L’accordo prevede che Accenture supporti Gedi in qualità di partner nell’implementazione e nella gestione operativa delle tecnologie digitali.

In particolare, si legge in una nota, Accenture MediaTech si occuperà del funzionamento, della progettazione e dello sviluppo dei sistemi, delle app digitali e del front-end dei siti web di Gedi, oltre che dell’implementazione delle tecnologie cloud, dei servizi di cybersecurity e di tutte le attività a supporto della progettazione di prodotti grafici e multimediali, come Visual Lab, montaggio audio e video, produzione di podcast, progetti speciali e gestione di studi televisivi.

Com MediaTech, Accenture cresce nei servizi ai media

Per Accenture, la creazione di MediaTech è coerente con una strategia di crescita che passa attraverso la creazione di poli specializzati in tecnologie avanzate. La nuova realtà amplia l’offerta di Accenture con servizi editoriali innovativi dedicati sia alle organizzazioni del settore media che ad aziende di altri mercati, supportandoli nello sviluppo di servizi multimediali su ampia scala, attraverso competenze altamente professionalizzate.

“Con Accenture MediaTech, oggi diamo vita ad una piattaforma innovativa che, attraverso il know-how di Accenture, è in grado di fornire un catalogo di servizi tecnologici e multimediali di prim'ordine, che possono accelerare la trasformazione del settore”, commenta Mauro Macchi, Amministratore Delegato di Accenture Italia. “La nuova realtà rappresenta un luogo in cui richiamare e valorizzare i migliori talenti che attraverso il confronto con le tecnologie di frontiera potranno arricchire le proprie competenze specializzate in un settore estremamente dinamico. Un contributo che, ci auguriamo, permetterà di plasmare un nuovo scenario per il mondo dell’editoria e di intraprendere un percorso di crescita sostenibile.”

Gedi, focus sulla produzione di Contenuti

Per Gedi invece la collaborazione con Accenture "permetterà di concentrare le nostre risorse nel cuore del business editoriale: la creazione e la valorizzazione di contenuti di qualità, per rispondere sempre meglio ai bisogni informativi e di intrattenimento dei nostri lettori e utenti", commenta Daniele Bianchi, amministratore delegato di Gedi Digital.

La partnership con il colosso della consulenza, continua Bianchi, "riconosce l’eccellenza tecnologica che Gedi ha raggiunto nel digitale in questi anni. Per cogliere i nuovi, più ambiziosi obiettivi di sviluppo che ci siamo posti è necessaria ora un’ulteriore accelerazione: con MediaTech avremo accesso a strumenti e a best practices internazionali sempre all’avanguardia, grazie alla forza e alle competenze di un player come Accenture".