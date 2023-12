Back to the Future: opportunità, etica e sfide nell'era dell'e-commerce, delle tecnologie innovative e dell'AI

Il panorama del web e delle tecnologie digitali sta attraversando una fase di crescita senza precedenti, con impatti significativi sulle dinamiche di mercato e sulle strategie aziendali. La pandemia ha accelerato il passaggio all'uso di Internet come comparatore e consigliere, e lo shopping online è diventato il mezzo principale per l' "acquisto comodo". I dati proiettano l'e-commerce in Europa a 1,5 trilioni di euro nel 2023, con circa 700 milioni di utenti.

Il cambiamento è epocale ed ha innescato un meccanismo virtuoso e irreversibile. Dal punto di vista strategico, si delineano notevoli opportunità di crescita per le imprese nell'e-commerce, con un'accorta focalizzazione sull'esperienza utente e sull'adattamento alle mutevoli esigenze dei consumatori al fine di essere e restare competitivi e innovativi, oltre che performanti.

Il cambio dei modelli comunicativi e l’impatto sui contenuti

L'evoluzione dei modelli comunicativi su Internet è evidente e sottolinea la personalizzazione, l'interattività e l'analisi dei risultati come elementi chiave dello scenario odierno. L'espansione dei social network ha favorito una maggiore interazione e "comunicazione virtuale" rispetto al modello tradizionale, face-to-face, riscrivendo di fatto l'approccio relazionale nel suo complesso. Questo cambiamento spinge le aziende a privilegiare la qualità dei contenuti e delle creatività per coinvolgere emotivamente l'utente, attirare nuovi clienti e stabilire legami duraturi.

Esso ha anche introdotto un nuovo approccio ai controlli dei dati, con un maggior focus sulla misurazione dei risultati e l'ottimizzazione delle strategie digitali.

CTA per le aziende: l’era della convergenza mediatica

Un altro fattore rilevante è rappresentato dalle innovazioni digitali, compresi i nuovi canali media oggi disponibili sul mercato, che offrono un potenziale elevato in termini di performance e qualità del messaggio pubblicitario, insieme alle tecnologie emergenti. Media, creatività e tecnologia continuano a evolversi e diffondersi in molteplici settori, offrendo ampie opportunità per un maggiore engagement degli utenti e creando esperienze coinvolgenti e personalizzate.

E in questa era di convergenza mediatica, il mercato pubblicitario italiano chiude il 2022 con un valore significativo pari a 9,4 miliardi di euro, tra Tv, Stampa, Internet, Media, Radio e Out of Home. Internet è in testa, contribuendo al 48% del totale, con una crescita del +4%. Ponendo lo sguardo sul 2023, il Digital Advertising ha registrato una crescita del +7%, portando il suo valore complessivo a oltre 4,8 miliardi di euro. Questi dati costituiscono un segno tangibile della continua evoluzione del panorama pubblicitario verso il digital.

E poi ci sono loro: riflettori puntati su AI, RV, RA

L'impatto delle tecnologie emergenti, come Intelligenza Artificiale (AI), Realtà Virtuale (RV) e Realtà Aumentata (RA), è sempre più pervasivo nel mondo

dell'innovazione. Queste tecnologie non solo influenzano il contesto aziendale, ma si integrano anche nella vita quotidiana. Settori diversi, come cultura, medicina e scienza, ne traggono vantaggio con sempre nuove scoperte e aprendo nuove opportunità di apprendimento e cura.

Industrie come l'arredamento e l'automotive le sfruttano appieno per creare esperienze coinvolgenti e personalizzate. Ad esempio, Ikea ha lanciato un'app di Realtà Aumentata che consente ai clienti di visualizzare i mobili nella propria casa attraverso la fotocamera dello smartphone. Nell’automotive, utilizzando la Realtà Virtuale, vengono offerte esperienze di prova immersive, permettendo ai clienti di sperimentare le caratteristiche dell'auto in un ambiente 3D realistico. In entrambi i casi, queste esperienze influenzano positivamente le decisioni d'acquisto, aumentando l'engagement e, di conseguenza, le vendite.

L'AI, come facilitatore chiave nell'evoluzione del marketing digitale, offre opportunità uniche nonostante le preoccupazioni sulla privacy. Il suo utilizzo etico è fondamentale, garantendo il supporto alla creatività umana e all'efficienza, un'ottimizzazione completa, supportata dalla tecnologia, possibile solo attraverso il binomio perfetto di intelligenza artificiale e intelligenza umana. In Tangoo, sfruttiamo l'AI per le analisi avanzate dei dati, per studiare e simulare il pubblico dei clienti, massimizzare l'impatto delle campagne, realizzare animazioni creative e originali, oltre che per sperimentare, divertendoci. Il nostro approccio è:

Etica e responsabilità. Si può!

La trasformazione digitale è ineludibile e destinata al successo, un processo in cui le aziende abbracciano tecnologie avanzate per migliorare azioni e strategie e rimanere competitive. Cruciale è l'adozione di un approccio etico e responsabile, considerando la privacy, la sicurezza dei dati e l'equità nell'accesso alle tecnologie digitali. Fondamentale è considerare l’incidenza e le conseguenze sociali, ambientali ed economiche durante il processo, guidate da un'etica che assicuri la sostenibilità nel lungo termine.

In questo contesto, la trasformazione digitale è un'opportunità per creare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente, andando oltre un semplice adattamento tecnologico. L'adozione di pratiche aziendali etiche migliora la reputazione e costruisce fiducia con clienti, dipendenti e la comunità. La trasformazione digitale può essere un motore di progresso solo se guidata da valori positivi e virtuosi, contribuendo a plasmare un futuro digitale sostenibile e inclusivo. Le macchine non sostituiscono l’uomo, gli aprono nuove porte e nuove posizioni, supportandolo.

In conclusione, l'evoluzione incessante del web e delle tecnologie offre un vasto spettro di opportunità per le imprese: dalla conquista di nuovi clienti alla fidelizzazione, dall'aumento delle vendite alla massimizzazione delle performance e del ROI. Il digital marketing è ormai imprescindibile per le aziende, poiché i consumatori si rivolgono al web prima di fare qualsiasi azione, sia che essa avvenga dal comodo divano sia che essa avvenga fisicamente in un negozio. L'innovazione tecnologica, essenziale per la competitività e la sostenibilità aziendale, deve essere guidata da una visione etica e responsabile, accompagnata da una consapevolezza critica dei suoi impatti sociali, ambientali ed economici. La trasformazione digitale, inevitabile e destinata al successo, può realizzarsi solo attraverso il rispetto per le persone e il pianeta. Questo rappresenta il nostro unico contesto e la nostra singola opportunità.