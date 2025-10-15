Rai è il broadcaster ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

I diritti media per l’Italia per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono stati assegnati in esclusiva alla Rai. L’accordo tra Rai e Fondazione Milano Cortina 2026 garantirà al pubblico italiano un’ampia copertura, accessibile in chiaro e multicanale dell’evento che dal 6 al 15 marzo 2026 illuminerà, tra le città e le montagne di Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige, il più importante appuntamento sportivo al mondo per persone con disabilità.

Un ritorno alle origini: l’Italia, che nel 1960 ospitò a Roma la prima Paralimpiade della storia, si prepara nuovamente a raccontare un momento che farà avanzare ulteriormente il Movimento Paralimpico globale. E a farlo sarà la Rai, che porterà nelle case degli italiani il viaggio sportivo e umano che coinvolgerà fino a 665 atleti in gara per 79 eventi da medaglia, attraverso sia la trasmissione in chiaro che quella sulle piattaforme digitali Rai (RaiPlay).

La copertura avverrà sui principali canali Rai e su tutte le piattaforme editoriali della televisione pubblica, con contenuti live, approfondimenti e produzioni originali pensate per dare voce ai protagonisti e ai territori in un teatro di gare e di cerimonie che coinvolgerà Milano, Cortina d’Ampezzo, Verona e la Val di Fiemme.

“Per il Servizio Pubblico – afferma Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato della Rai - lo sport è molto più di un grande spettacolo: è un linguaggio universale che unisce, educa e rende la nostra società più aperta e inclusiva. Raccontare i Giochi Paralimpici significa valorizzare storie straordinarie di coraggio e talento, offrendo a tutti i cittadini l’opportunità di riconoscersi nei valori più autentici dello sport. La Rai è orgogliosa di mettere a disposizione la propria voce, la propria tecnologia e la propria missione culturale per celebrare un evento che incarna perfettamente il senso del Servizio Pubblico”.

Per Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026: “L’Italia ha un legame unico con il Movimento Paralimpico: nel 1960 Roma ospitò la prima Paralimpiade della storia, l’evento che ha dato vita a tutto ciò che vediamo oggi. Con Milano Cortina 2026 questo legame si rinnova e si rafforza. Siamo felici che la Rai porti queste storie nelle case degli italiani: i Giochi non sono solo competizione, ma una fonte inesauribile di ispirazione, resilienza e orgoglio nazionale”.