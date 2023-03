Portobello, valore della produzione di 130,5 milioni nel 2022. Fatturato a +31,7% per il settore Media

Numeri in crescita per il gruppo di cui Roberto Panfili è Co-founder e Coo, attivo nel settore editoriale e pubblicitario, nonché proprietario della omonima catena retail e del portale ePrice

Numeri in crescita nell'esercizio 2022 per Portobello, la quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario ed è proprietaria della omonima catena retail e del portale ePrice (qui l'articolo sull'acquisizione),

La società continua la fase di crescita registrando un valore della produzione di 130,5 milioni di euro, in crescita del 48% rispetto agli 88,2 milioni del 2021. Il fatturato netto ammonta a 129,9 milioni di euro.

Nel 2022 il settore Media ha visto crescere il fatturato del 31,7% arrivando a 71,8 milioni di euro (54,6 milioni a fine 2021), mentre il B2C (retail) è cresciuto del 114% a 24,6 milioni e il segmento B2B è cresciuto anch’esso del 72,1% arrivando a 33,5 milioni.

L’Ebitda consolidato adjusted di Portobello, pari a 24,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022, è in miglioramento del 48% rispetto al valore al 31 dicembre 2021. Il risultato netto consolidato si attesta a 7,7 milioni, in riduzione del 13,1%.

Roberto Panfili, Co-founder e Coo di Portobello S.p.A., ha così commentato i risultati della società: “Nonostante lo scenario estremamente competitivo aggravato dalla crisi geopolitica corrente, anche nel 2022 Portobello non ha arrestato la sua crescita dimostrando ancora una volta di avere implementato strategie di medio-lungo periodo vincenti e di avere creato un modello di business, basato su una catena retail che utilizza il barter, solido e scalabile in tutte le situazioni, anche le più sfidanti. Durante il corso dell’anno abbiamo aperto 10 maxistore all’interno di grandi centri commerciali presenti su tutto il territorio nazionale e aumentato il nostro organico con oltre 100 giovani risorse, di cui più del 50% è rappresentato da donne. Grazie alla partnership con Forever Bambù siamo diventati la catena italiana di negozi a zero impatto ambientale, riuscendo a compensare le emissioni inquinanti di tutti gli store con la piantumazione di foreste di bambù interamente in Italia. Abbiamo ampliato il gruppo Portobello attraverso l’acquisizione del marketplace leader in Italia ePrice, con l’obiettivo di diventare un player omnichannel di primo livello. Inoltre, abbiamo acquisito il quotidiano La Nuova Sardegna attraverso il Gruppo SAE e partecipato all’aumento di capitale del Gruppo Class Editori, rafforzando così la nostra SBU Media & Advertising per dare ulteriore slancio alle operazioni di bartering pubblicitario”.