AudiOutdoor accoglie sette imprese e amplia l’inventory rappresentato

Sette nuove imprese che operano nel settore dell’out of home sono entrate a far parte della società AudiOutdoor per la rilevazione delle audience degli impianti pubblicitari roadsite, dinamica, aeroporti, metropolitane e autostrade.

Alessi, A.P.A., Mediamond, Picasso, Quadro Advertising, Pubbliesse e Llinvestments (queste ultime tre anche riunite nella società LocalleAderGroup) si affiancheranno a Igp spa, IgpDecaux, Ipas e Urban Vision per fornire alle aziende che investono e ai loro centri media dati di audience, contatti e ots per pianificare le loro campagne potendo contare su informazioni garantite dalla presenza nella compagine societaria di AudiOutdoor di Upa e Una, in rappresentanza di imprese e agenzie di comunicazione.

Il sistema informativo della società si arricchirà dunque offrendo un inventory più ampio distribuito su tutto il territorio italiano e permetterà di selezionare aree più vaste a copertura nazionale.

Leggi anche: AUDIOUTDOOR RINNOVA L'IMPIANTO DI RICERCA SULLE AUDIENCE. «SERVE PERÒ UNA MAGGIORE COLLABORAZIONE DEGLI OPERATORI»

Le nuove associate garantiscono ad AudiOutdoor una copertura più ampia soprattutto nel Sud Italia, in Sicilia e Sardegna, a Roma e Milano e nel Nord Est, sia con impianti digitali sia tradizionali, coprendo tutti gli ambienti che il mezzo mette a disposizione delle aziende (non solo roadsite ma anche dinamica e metropolitane).

Audioutdoor ha sempre lavorato per fornire al mercato quello che il presidente di Upa Lorenzo Sassoli de Bianchi ha ribadito nel convegno dello scorso 24 gennaio: “Avere dati condivisi ma soprattutto omogenei tra di loro per ogni mezzo. Le Audi assolvono a questo impegno”.

Il Presidente di Audioutdoor Giovanna Maggioni commenta: “Siamo certi con queste nuove entrate di aver contribuito a fornire una concreta e significativa risposta alle numerose richieste di ampliamento con una copertura dell’Italia sempre più estesa”.