Si scaldano i motori per l’edizione 2023 del WMF – We Make Future in programma alla Fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno. Nato nel 2013 come strumento di formazione per professioniste e professionisti del settore digital, l’evento ha assunto il ruolo di vettore dell’innovazione anche nei confronti di player come aziende ed istituzioni, diventando una manifestazione del comparto Digital-Tech.

Saranno numerose le novità della prossima edizione, come racconta a Engage Cosmano Lombardo, Ceo di Search On e Ideatore del WMF: “Innanzitutto, diverse novità riguarderanno il format dell’evento. L’anno scorso WMF ha ricevuto la certificazione di fiera internazionale. Viene, quindi, potenziata questa parte: crescono diversi distretti, come quelli dedicati all’AI e all’ecommerce, alle digital agency e alle startup, con delegazioni da 70 Paesi. C’è un ampliamento del numero dei padiglioni, sono stati creati stage anche per i momenti istituzionali, con tavoli di lavoro per proposte per il mercato del lavoro”.

Ecco in breve i numeri del WMF 2023: 10 padiglioni fieristici, 80 stage, oltre 400 espositori confermati ad oggi, più di 1.000 speaker da tutto il mondo – recentemente è stata annunciata la partecipazione di Tim Berners-Lee - e oltre 1.300 tra startup e investitori.

Un grande focus sarà dedicato, come gli anni scorsi, a un argomento di grande attualità, come l’intelligenza artificiale: “Trattiamo il tema dal 2016 e quest’anno sarà al centro di vari eventi verticali. Sarà data particolare rilevanza alle problematiche legate all’etica e agli impatti sul mondo del lavoro, già affrontati gli anni scorsi, a cui se ne aggiungono altri, come quello della sicurezza del trattamento dei dati”, anticipa Lombardo.

Una delle maggiori novità del WMF di quest’anno mette al centro proprio questa tecnologia: “Negli spazi della Fiera si terrà l’AI Global Summit, che racchiuderà tutti gli eventi che da anni realizziamo sull’AI in un unico contenitore e che ospiterà molti stage verticali ed eventi con speaker internazionali. Tra i temi trattati, gli impatti che l’intelligenza artificiale avrà sul mondo del lavoro, sull’educazione, sul marketing, sulle PMI e in ambito governativo. Ci sarà, quindi, un’area espositiva verticale, in cui verrà dato spazio a incontri b2b e call per startup”.

Torna, così, al WMF Robot Sophia, l’umanoide più avanzato al mondo, e sarà presente iCub, umanoide dell’Istituto Italiano di Tecnologia, oltre a molti altri esperti da realtà come ESA, IFAB, Oracle, Microsoft. Cineca inoltre sarà Main Partner sia del WMF, sia dell’AI Global Summit.

WMF, oltre a proporre un’importante analisi di tutti i possibili sviluppi etici, socio-culturali, di business e istituzionali, vedrà protagoniste le startup per cui sono state aperte altre tre nuove competition a tema intelligenza artificiale, con partner come Esa - European Space Agency e Pegasus Tech Ventures (ne abbiamo parlato qui).

“Credo che siamo in una fase storica importante, in cui le aziende devono capire l’impatto dell’AI sul business, gli effetti sul mondo del lavoro e nel digitale. Questa tecnologia avrà grandi ripercussioni anche sulla parte educativa e un effetto positivo sul mondo della salute. Il tema etico dovrebbe entrare al centro della scena politica. Il digital non ha intaccato la linea valoriale degli esseri umani, cosa che rischia di fare l’intelligenza artificiale se non gestita correttamente”, afferma Lombardo.

WMF, gli eventi

WMF si pone come aggregatore di network per aziende e realtà imprenditoriali provenienti da tutto il mondo e ognuna portatrice del suo know-how e della propria mission innovativa.

Tantissimi gli eventi in programma, tutti dedicati a un tema verticale attraverso la lente d’ingrandimento dell’innovazione: oltre all’AI Global Summit, ecco il World Startup Fest, l’Open Innovation Fest, il Creators Fest, il Digital Job Fair, lo Sport ed Esports Festival, il Future Show, Research 4 Future, il WMF Youth e il Music Fest.

Quello che si crea negli spazi della Fiera del WMF è uno scambio di visioni, dato anche dalla stretta vicinanza con i rappresentanti delle istituzioni presenti - oltre 100 quelli in programma tra cui gli ambasciatori di Svezia, Algeria e Lettonia che parleranno dei piani di attrazione imprenditoriale dei loro Paesi e degli ecosistemi startup - che saranno i protagonisti del palco Innovation Policies, dove affronteranno da un punto di vista politico temi quali la situazione del lavoro, dell’occupazione, della sanità, della parità sociale e dell’ecologia, così come delle necessità e delle richieste delle comunità di cui sono portavoci.

Le aziende potranno sfruttare numerose occasioni per il proprio business durante l’evento: “Saranno diverse le opportunità per le aziende: innanzitutto la fiera e gli incontri B2B, aree riservate per le aziende italiane e i clienti internazionali. Non mancheranno eventi verticali dedicati ai diversi ambiti del digitale e della tecnologia sia in fiera sia all’esterno. Tra questi, sono in programma 15 incontri fuori fiera per investitori e startup. Sono stati organizzati anche hackathon a cui è ancora possibile accedere”.

Al WMF fanno da corredo altri numerosi eventi sia in piccoli centri italiani sia all’estero. “A breve saremo in Basilicata e a Taranto per individuare progettualità innovative. A inizio del 2024, invece, organizzeremo un grande evento in Italia”.