Transizione green e digitale, empowerment femminile, investimenti e talenti al centro di Puglia Orizzonti

Si è conclusa con successo la prima edizione di Puglia Orizzonti: 20 startupper e tanti esperti provenienti dalla Puglia e dal resto del mondo si sono incontrati nell’evento organizzato da Gruppo Quokka e Feedel Ventures Start-up Studio, grazie alla collaborazione di Regione Puglia e Unione Europea nell’ambito della strategia Smart Puglia, con la partecipazione come media partner di Donna Moderna.

Durante tutto il periodo dell’iniziativa – partita da due workshop online per concludersi poi con una tre giorni dove i protagonisti hanno lavorato in sinergia nella regione protagonista dell’iniziativa, la Puglia – i principali temi trattati sono stati la transizione green e digitale, l’empowerment femminile e l’accrescimento dell’attrattività di investimenti e talenti della regione. E su questi tre filoni si sono sviluppati i progetti e le idee degli innovator, che hanno poi avuto la possibilità di presentare le loro proposte a fondi d’investimento, incubatori internazionali, investitori e rappresentanti della regione, in una giornata a loro dedicata allo Spazio Porto di Taranto.

Proprio durante la giornata finale, tre degli esperti coinvolti in tutto il progetto, Selena Skorman, Guy Filippelli e Nicole Büttner, hanno analizzato le potenzialità del territorio pugliese, e hanno concordato sulle grandi similitudini con altri territori che, a seguito di investimenti, negli ultimi anni hanno avuto una crescita esponenziale, come Berlino o Lisbona.

In live streaming dal Giappone Brando Benifei, eurodeputato relatore della proposta di Regolamento UE sull’Artificial Intelligence (AI Act), ha poi concentrato il suo intervento su rischi e potenzialità di sviluppo e applicazione di questa nuova tecnologia.

Gianna Elisa Berlingerio - Direttrice del Dipartimento di Sviluppo Economico di Regione Puglia - e Alessandro Delli Noci - Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche Internazionali e Commercio Estero - sono intervenuti ed hanno ascoltato con interesse i progetti presentati dagli innovator, dai quali è emersa la necessità di costruire hub digitali e fisici sul territorio che possano aggregare e potenziare quello che già è stato fatto da molti imprenditori pugliesi e dalle istituzioni in ambito di sviluppo dell’ecosistema della regione.

Media partner dell’iniziativa è stata Donna Moderna che, con la moderazione e la partecipazione di Paola Salvatore, ha partecipato ai diversi tavoli di lavoro raccogliendo le storie e le esperienze delle giovani change maker con focus sui temi dell’innovazione e dell’empowerment femminile.