Nuovi poteri e speranze per i giovani: torna il Festival dell’Economia di Trento

Il Gruppo Il Sole 24 Ore torna al centro della scena con il ritorno del Festival dell’Economia di Trento, in programma a maggio, con un'edizione che vede crescere il numero dei partner e vedrà il lancio di una nuova iniziativa dedicata al Mediterraneo.

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Il Festival dell’Economia di Trento 2026

Si terrà dal 20 al 24 maggio 2026 la 21esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione che, nella formula ideata nel 2022 dal Gruppo Il Sole 24 ORE insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento, è arrivato a oltre 140.000 presenze in quattro anni. Per questo sono state portate a 5 quest'anno le giornate della manifestazione che vede riuniti rappresentanti di primo livello del mondo economico, accademico, politico e della business community a livello nazionale e internazionale.

“Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani” è il titolo dell'edizione 2026 presentata il 31 marzo durante una conferenza stampa al Mudec di Milano. Un tema di attualità, che mette a confronto, da un lato, gli scenari della geopolitica che hanno visto le leggi del mercato e la globalizzazione tramontare come punto di riferimento e cedere il passo a nuovi centri di potere come le Big Tech, che concentrano ricchezza e controllano le chiavi dell'intelligenza artificiale, e le autarchie di Russia e Cina e, dall’altro, le speranze dei giovani di fronte a paure e incertezze.

Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo Il Sole 24 Ore, è partito dal “Bilancio estremamente positivo del Festival dell’Economia di Trento, che evolve edizione per edizione e con un lavoro continuo di miglioramento: siamo costantemente al lavoro per osservare la risposta agli eventi e trovare nuove idee e proposte. Possiamo dire che il Sole 24 Ore, assieme a tutti i partner che danno vita a questa straordinaria manifestazione, è una grande orchestra che fa le prove tutto l’anno per trovare le melodie più coinvolgenti per il pubblico. Siamo un team unico, sempre più forte, che unisce il nostro gruppo, istituzioni trentine, il territorio e la cittadinanza e che è pronto a stupire anche quest’anno con un programma eccezionale per il Festival e il Fuorifestival legato ai nuovi pubblici”.

Il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini ha sottolineato gli aspetti distintivi della kermesse: “È un evento profondamente connesso alla città che lo ospita, che è protagonista e parte integrante della proposta. Inoltre, è un Festival dei giovani, che sono sempre più protagonisti, assieme all’università. Parleremo di tutti i nodi dei tempi difficili che stiamo attraversando: mercato, nuovi poteri come quelli delle cinque multinazionali che hanno un peso economico equivalente a quello dei 27 Paesi dell'Unione Europea. Siamo infatti su un piano inclinato, perché le guerre si sa come cominciano ma non come finiscono. Però volevamo anche un correttivo al pessimismo, come quello legato alle speranze dei giovani: le nuove generazioni e il loro punto di vista saranno davvero al centro”.

Temi che a Trento verranno affrontati con il contributo dei maggiori rappresentanti del panorama accademico nazionale ed internazionale, economisti e Premi Nobel, Ministri del Governo, esponenti delle istituzioni e della business community economica e finanziaria in una manifestazione che ha assunto una dimensione ancora più internazionale, come testimoniato dai tanti media stranieri partner e dall’aumento dei relatori provenienti dall’estero.

Cinque giorni che porteranno a Trento oltre 700 relatori in più di 300 eventi caratterizzati da un unico criterio guida: quello della dialettica, del ragionamento e dell’argomentazione, del dibattito aperto e senza pregiudizi, dando spazio e voce ai giovani, che saranno protagonisti direttamente sul palco.

Grazie all’iniziativa “Le voci del domani” promossa dal Comitato Scientifico del Festival, infatti, i giovani tra i 18 e i 30 anni potranno proporsi come speaker del Festival. Le iscrizioni per candidarsi sono aperte fino all’8 aprile sul sito ilsole24ore.com/vocideldomani. Questa è solo una delle iniziative pensate per i più giovani: tra gli altri progetti, verrà presentata dal Politecnico di Milano una ricerca che ha come focus il futuro dei ragazzi, delle loro speranze e delle loro paure.

Il Fuori Festival, Economie e territori e Incontri con l'Autore

Grande attesa anche per il Fuori Festival, il palinsesto ideato quattro anni fa dal Gruppo II Sole 24 Ore per avvicinare all’economia e ai grandi temi dell’attualità il pubblico più ampio e trasversale dei giovani e delle famiglie attraverso il coinvolgimento di divulgatori e talent. Visti i buoni risultati degli anni scorsi, quest’anno il Fuori Festival propone un programma ancora più ricco di eventi, laboratori e dibattiti su economia sociale, mondo del lavoro, divulgazione scientifica, salute e benessere, sostenibilità. Due le novità: lo spostamento di Radio 24 in Piazza Fiera con uno studio-truck per le sue dirette-evento e il debutto di Casa Sole, un nuovo hub di incontro e dialogo con il pubblico dove conoscere e incontrare tutte le realtà del Gruppo Il Sole 24 Ore.

Fitta anche la programmazione dedicata all’intrattenimento serale per tutti i gusti: concerti di musica classica – con il ritorno di Uto Ughi - e leggera con Arisa e Angelica Bove, e spettacoli teatrali tra ironia e comicità con Elio e gli artisti di Zelig Lab. Da non perdere, infine, l’incontro-confronto tra i conduttori de La Zanzara di Radio 24, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, con Fedez e Mr Marra.

Tornano poi “Economie dei Territori”, la serie di eventi che dà voce alle imprese e istituzioni locali in un format di approfondimento delle realtà territoriali, gli “Incontri con l’autore” con le presentazioni di libri, e la Libreria del Festival in Piazza Duomo curata dall’Associazione librai del Trentino. Diverse e numerose anche le attrazioni artistico culturali che come sempre la città di Trento offrirà nei giorni del Festival.

I partner del Festival dell'Economia di Trento 2026 e 24 Ore NextMed

L’edizione 2026 del Festival dell’Economia di Trento registra un ulteriore aumento di adesioni dei Partner.

Federico Silvestri ha raccontato a margine della conferenza: "I partner di quest'anno sono 53, uno in più rispetto all'anno scorso. Abbiamo per il 2026 tante conferme e tante novità". Il manager ha commentato poi i dati del bilancio del gruppo che hanno visto la pubblicità crescere grazie all’area Eventi e Radio 24: "I ricavi dagli eventi per il Gruppo sono in crescita e pesano il 10% sul totale".

Quest'anno, infine, verrà presentato proprio a Trento un nuovo progetto: "Durante il Festival dell'Economia verrà lanciato 24 Ore NextMed dedicato al Mediterraneo".

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La copertura mediatica del Gruppo Il Sole 24 ORE

Il Gruppo Il Sole 24 ORE racconterà le giornate del Festival dando vita a una serie di edizioni speciali del quotidiano con dorsi dedicati dal giovedì al martedì che approfondiranno i principali temi trattati nelle cinque giornate dell'evento. Sarà ancora più elevato il coinvolgimento dei giornalisti del Sole 24 Ore e dell’Agenzia di Stampa Radiocor per garantire massima copertura all’evento in coordinamento con la redazione multimediale, che alimenterà le piattaforme digitali, i canali social e il nuovo canale televisivo satellitare IlSole24OreTV.

Radio 24 sarà ancora più protagonista spostandosi nella nuova location di Piazza Fiera, che questo anno diventerà il cuore pulsante di tutta l’attività del Gruppo Il Sole 24 ORE. Qui troverà posto il palco-studio di Radio 24, in una veste completamente rinnovata, da cui verranno realizzate dirette e programmi dal vivo e prenderanno forma i podcast live del Gruppo, oltre agli spettacoli live dei conduttori. Sempre qui, novità 2026, nascerà Casa Sole, un nuovo spazio pensato come hub di incontro e dialogo con il pubblico. I contenuti del Festival dell’Economia diventeranno anche i contenuti di nuove serie Podcast, realizzati da Il Sole 24 Ore e da Radio 24, per riascoltare ed approfondire alcuni degli interventi e dei temi più significativi. E nell’attesa è disponibile su 24orepodcast.com, sui siti de Il Sole 24 Ore, di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio il Podcast “Le grandi voci del Festival dell’economia”.

I media partner

Accanto alla presenza dei media del Gruppo Il Sole 24 Ore, a cui quest’anno si aggiunge IlSole24OreTV, il Festival dell'Economia di Trento 2023 conferma un quadro di media partnership di prestigio. Sky Tg 24 torna a Trento con uno studio che trasmetterà in diretta da Piazza Duomo e un media center a cielo aperto. Rinnovano la partnership anche Financial Times, ElEconomista.es e il principale quotidiano olandese De Telegraaf, a cui quest’anno si aggiungono, oltre alla piattaforma LinkedIn Notizie, il danese Politiken, il giapponese Yomiuri Shimbun e il cinese Wenhui Daily, a testimonianza dell’interesse sempre più internazionale suscitato dal Festival dell’Economia di Trento. Partnership che ribadiscono la qualità del format del Festival ideato dal Gruppo Il Sole 24 Ore e il profilo internazionale della manifestazione.