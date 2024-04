NewsMondo.it e Regione Lombardia insieme per “Missione Cybersicurezza: Autodifesa Collettiva”

A Milano è andato in scena un summit dedicato alla sicurezza informatica e all’impegno collettivo necessario per contrastare le minacce cyber

L'evento "Missione Cybersicurezza: Autodifesa Collettiva", tenutosi il 10 aprile 2024 presso il Palazzo Lombardia, in Sala Biagi, si è rivelato un momento chiave per il dialogo e la collaborazione nel campo della sicurezza informatica.

La sinergia tra NewsMondo.it e la Regione Lombardia ha dato vita a un summit al fine di evidenziare la necessità di affrontare i rischi digital. L'evento ha beneficiato della partecipazione di esperti di fama nazionale e internazionale, insieme ai rappresentanti di aziende leader e istituzioni, tra cui Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, A2A, Accenture, Poste Italiane, Intesa San Paolo, IBM Italia, UnipolSai,TIM Group, Leonardo SpA, Google, Mashfrog, Politecnico Milano e FPA-ForumPA.

La partecipazione di queste aziende, unita all'esperienza e alla visione degli esperti invitati, ha arricchito le discussioni con una varietà di prospettive innovative e soluzioni pratiche. L'impegno collettivo contro le minacce cyber è stato rafforzato attraverso la condivisione di conoscenze, esperienze e strategie mirate alla costruzione di un futuro digitale più sicuro.

L'evento ha potuto contare anche sulla partecipazione di personalità come il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Sottosegretario Regionale Ruggero Invernizzi con delega ai Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione e ai moderatori Alessandro Plateroti e Franco Ferraro, capo redattore SkyTg24,.

Alessandro Plateroti, Direttore di NewsMondo.it, ha enfatizzano l'importanza dell'unione delle forze nel campo della sicurezza digitale e il valore del dialogo aperto e costruttivo sperimentato durante l'evento.

La sessione di networking ha rappresentato un altro momento saliente, offrendo l'opportunità di scambio di idee e la possibilità di stabilire future collaborazioni, consolidando così una comunità resiliente e unita di fronte alle sfide della sicurezza informatica.

"Missione Cybersicurezza: Autodifesa Collettiva" ha segnato un passo importante verso la realizzazione di un ambiente digitale più sicuro, evidenziando l'importanza della formazione continua, della sensibilizzazione e dell'adozione di buone pratiche. L'impegno a promuovere iniziative simili in futuro sottolinea la determinazione a lavorare per un cyberspazio protetto, rafforzando la difesa collettiva contro le minacce cyber.

L'evento "Missione Cybersicurezza: Autodifesa Collettiva", in collaborazione con la Regione Lombardia, ha rappresentato un importante tappa per NewsMondo.it per la crescita continua del progetto editoriale.

Nicola Burgay, amministratore unico di Delta Pictures Editore, ha sottolineato l'importanza dell'evento nel promuovere la sicurezza informatica e nel rafforzare il ruolo di NewsMondo.it come punto di riferimento nell'informazione.