Mashfrog Group tra i partner dell’evento "Missione Cybersicurezza: autodifesa collettiva"

Mashfrog Group si prepara a partecipare all'evento "Missione Cybersicurezza: autodifesa collettiva", organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con Newsmondo, che si terrà mercoledì 10 aprile a Milano presso Palazzo Lombardia (Sala Biagi N4 dalle ore 9:30).

In qualità di partner e top voice nel campo della cybersecurity, Mashfrog Group si impegna a contribuire alla comprensione e al rafforzamento delle strategie di difesa collettiva contro le minacce cyber. Tra i relatori all’evento ci sarà anche Antonio Grillo, Director della nuova Business Unit Global Data Solutions Cyber Fusion & Products, che in merito alla partecipazione ha dichiarato: “sarà molto stimolante essere presente alla tavola rotonda insieme a realtà molto eterogenee che percepiscono la rilevanza di queste tematiche; potersi confrontare con punti di vista molto diversi ma tutti corretti e poter contribuire con la visione di mashfrog group sul tema è un grande privilegio”.

L'evento rappresenta un'opportunità unica per istituzioni, imprese e pubblico di esaminare le sfide attuali e future legate alla sicurezza informatica e di condividere best practices nel settore. Mashfrog Group, con la sua expertise consolidata, si conferma come uno dei principali protagonisti nel fornire soluzioni avanzate per garantire una protezione efficace nel mondo digitale odierno.