LexFest, la quarta edizione è dedicata la rapporto tra professionisti e leadership

Dal 12 al 14 maggio a Fiumicino, nella suggestiva cornice di "Porto Romano - The Marina Resort" e il ristorante “Il Tino” si svolgerà la quarta edizione di LexFest, kermesse nazionale dedicata agli operatori del diritto e dell'informazione nelle precedenti tre edizioni ospitata dal comune di Cividale del Friuli e organizzata da Learn The Skill, business unit del Gruppo The Skill dedicata alla formazione.

La manifestazione, che ha per presidente onorario il magistrato Carlo Nordio, nasce nel 2016 da una idea di Andrea Camaiora e si propone di rappresentare un punto di riferimento e dialogo, da posizioni talvolta opposte, intorno al tema della giustizia. Alle precedenti edizioni di "LexFest" hanno partecipato, tra gli altri, i magistrati Antonello Racanelli ed Eugenio Albamonte, il primo presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, le senatrici Elisabetta Alberti Casellati e Paola Balducci, già componenti del Csm, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, Enrico Mentana, direttore del Tg La7, i giornalisti di Radio Radicale Massimo Bordin e Alessio Falconio, Antonio Leone, presidente del Consiglio di Giustizia tributaria, gli avvocati Gian Domenico Caiazza eBeniamino Migliucci, presidenti dell'Unione camere penali, i giornalisti Francesco Giorgino e Lirio Abbate, Mauro Palma, già Garante dei detenuti, Gianmarco Chiocci, direttore dell'Adnkronos, e Marco Lillo, vicedirettore de Il Fatto Quotidiano.

L'edizione 2022 si svolgerà con il patrocinio del comune di Fiumicino e sarà dedicata al rapporto tra professionisti e leadership. Si confronteranno i rappresentanti di importanti law firm e realtà del mondo giuridico: Advant NCTM, AIGI, B – Società tra Avvocati, Studio Bana, BM Lex, Costantino & Partners, Fantozzi & Associati, Fornari e Associati, Legalitax, SZA. Con loro rappresentanti delle istituzioni come il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, il dirigente di Palazzo Chigi, Francesco Tufarelli, il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

Durante i tre giorni del festival si alterneranno nel ruolo di docenti, tra gli altri, Valeria Cantoni Mamiani (filosofa), Emiliano Di Carlo (economista e docente a Tor Vergata), don Enzo Arborea(sacerdote), Nestore Zini (coach), Lele Usai (chef stellato) e lo stesso Andrea Camaiora (esperto in comunicazione strategica).

Sostenitori dell’iniziativa sono lo Studio legale Carbonetti e Associati, il consorzio Thermae Abano Montegrotto, Make Do., società di servizi informatici, e la rivista di approfondimento BeeMagazine.it, mentre Communication partner è lo Studio di comunicazione The Skill.